Maroc: la CDG cède ses parts dans le capital de CIH Bank

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé que la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) a déclaré avoir cédé, en date du 14 juillet 2026, 1.815.738 actions CIH Bank sur le marché de blocs, au cours unitaire de 354 dirhams, franchissant ainsi directement à la baisse le seuil de participation de 5% dans le capital de ladite société.

Suite à cette opération, la CDG déclare ne plus détenir directement aucune action CIH Bank, fait savoir l’AMMC dans un communiqué. Elle détient indirectement 19.636.157 actions CIH Bank, soit 55,15% du capital social, à travers sa filiale Massira Capital Management.

Dans les six mois qui suivent le franchissement du seuil précité, la CDG envisage d’arrêter ses ventes sur la valeur CIH Bank, et de continuer à siéger au Conseil d’administration de CIH Bank.