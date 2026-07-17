Téhéran revendique la destruction d’avions militaires américains sur le sol jordanien, en riposte à une nouvelle vague de bombardements américains sur l’Iran.

Les Gardiens de la révolution affirment avoir frappé des avions américains en Jordanie

Des avions « détruits » et « gravement endommagés »

Les Gardiens de la révolution iraniens affirment avoir frappé un appareil aérien américain en Jordanie avec des missiles et des drones. Dans un communiqué, l’armée idéologique de la République islamique a assuré avoir détruit « plusieurs avions ravitailleurs et chasseurs américains » et occasionné « de graves dégâts à de nombreux autres », stationnés sur le territoire jordanien.

Une riposte aux frappes américaines de la nuit

Cette action est présentée par les Gardiens de la révolution comme une représaille aux frappes américaines menées durant la nuit contre l’Iran, dans le cadre de la sixième vague de bombardements consécutifs revendiquée par le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

Un appel lancé aux Jordaniens

Les Gardiens ont également appelé les Jordaniens à s’en prendre « aux intérêts des Américains agressifs et hostiles à l’Islam » présents dans leur pays, l’un des principaux alliés de Washington au Moyen-Orient.

La Jordanie déjà visée à plusieurs reprises

La Jordanie a déjà été la cible de plusieurs vagues de frappes et de tirs de missiles depuis la reprise des hostilités entre l’Iran et les États-Unis, ses forces armées ayant intercepté à plusieurs reprises des missiles et des drones iraniens ayant pénétré son espace aérien.