Jawad El Yamiq rejoint Eyüpspor en Turquie

Un nouveau départ en Turquie

Le défenseur international marocain Jawad El Yamiq poursuivra sa carrière en Turquie. Eyüpspor a officialisé mercredi 15 juillet l’arrivée du joueur de 34 ans, qui découvrira ainsi le championnat turc.

Une deuxième expérience à Zaragoza écourtée par la relégation

Jawad El Yamiq avait fait son retour au Real Zaragoza en février dernier, pour renforcer l’axe de la défense jusqu’à la fin de la saison. Le club l’avait alors présenté comme un défenseur central international, déjà passé par Zaragoza lors de la seconde partie de la saison 2019-2020. Mais son retour n’a pas permis d’éviter la relégation du club aragonais, qui entame désormais une profonde reconstruction de son effectif.

Un parcours international riche

Passé notamment par l’Olympique Khouribga, le Raja de Casablanca, Genoa, Pérouse, le Real Valladolid, Al-Wehda et Al-Najma, Jawad El Yamiq totalise plus de 300 matches en professionnel. International marocain depuis 2017, il avait notamment disputé la Coupe du monde 2022 avec les Lions de l’Atlas.