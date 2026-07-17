La future tour de l’Hôpital militaire Mohammed V comptera 44 étages

Une tour de 44 étages, plus haute que les autres structures hospitalières de Rabat

Les travaux de reconstruction de l’Hôpital militaire d’instruction Mohammed V (HMIMV) à Rabat ont démarré, dans le cadre d’un projet stratégique inédit destiné à transformer l’établissement en l’un des hôpitaux militaires les plus avancés au monde. D’une hauteur non précisée, la future tour comptera 44 étages, ce qui en fera la structure hospitalière la plus haute du Royaume, dépassant les deux autres tours hospitalières de Rabat, celles du CHU Ibn Sina et du CHU Mohammed VI. À en juger par ce nombre d’étages, elle devrait également figurer parmi les deuxième ou troisième structures les plus hautes du Maroc, en concurrence avec la Mosquée Hassan II. Aucune maquette publique de la tour n’a pour l’heure été dévoilée.

Un hôpital vertical conforme aux standards internationaux les plus récents

Le projet s’inscrit dans une vision globale de développement du système de médecine militaire au Maroc. Un hôpital entièrement neuf sera édifié selon les normes internationales les plus récentes appliquées aux hôpitaux universitaires et militaires, dans une conception qui reflète l’orientation vers les hôpitaux verticaux modernes, réunissant différentes spécialités et services au sein d’une seule structure à haute efficacité. L’établissement sera doté d’équipements médicaux de nouvelle génération suivant les évolutions rapides de la médecine avancée.

Intelligence artificielle, robotique et outils numériques

Selon les données disponibles, l’établissement adoptera des systèmes numériques intégrés pour la gestion du parcours de soins des patients, ainsi que des solutions basées sur l’intelligence artificielle pour l’aide au diagnostic, l’analyse d’images médicales et de données cliniques. Le futur hôpital emploiera également des robots médicaux et chirurgicaux pour la réalisation d’opérations de précision, ainsi que des technologies de pointe dans les blocs opératoires, les unités de soins intensifs, l’imagerie médicale, la radiologie et les laboratoires.

Un centre de référence pour la formation et la recherche militaire

Le rôle du nouvel hôpital ne se limitera pas à la fourniture de services de santé classiques aux Forces armées royales. Il constituera un hôpital militaire d’excellence et un centre de référence pour la formation, la recherche scientifique et l’innovation médicale, poursuivant sa fonction d’hôpital universitaire pour la formation des médecins militaires et des cadres de santé, tout en accueillant les programmes de recherche et de développement les plus récents dans les domaines de la médecine, de la chirurgie et des technologies médicales. L’établissement sera également habilité à accueillir les cas complexes nécessitant des équipements et une expertise de haut niveau, renforçant ainsi la position du Maroc en tant que pôle régional de médecine militaire avancée.

Un rayonnement africain et une vocation de coopération Sud-Sud

Le futur hôpital offrira ses services aux membres des Forces armées royales, de la Gendarmerie royale et des autres composantes du dispositif militaire et sécuritaire bénéficiaires de ses prestations. Il sera également destiné à accueillir et soigner de hautes personnalités militaires et diplomatiques africaines lors de visites officielles ou dans le cadre des programmes de coopération militaire et sanitaire liant le Maroc à un nombre croissant de pays africains. Cette orientation traduit la place grandissante du Royaume en tant que pôle de coopération Sud-Sud, non seulement dans les domaines de la défense et de la formation militaire, mais aussi dans celui de la médecine militaire et de l’hospitalisation spécialisée.