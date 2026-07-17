Vingt-six joueuses ont été retenues par le sélectionneur Jorge Vilda pour la CAN féminine, qui se tient du 25 juillet au 16 août au Maroc.

CAN féminine 2026 : Jorge Vilda dévoile la liste des Lionnes de l’Atlas

26 joueuses retenues pour la CAN à domicile

Le sélectionneur de l’équipe nationale féminine, Jorge Vilda, a dévoilé, vendredi, une liste de 26 joueuses retenues en prévision de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine de football, qui se tiendra du 25 juillet au 16 août au Maroc.

Un groupe A avec le Sénégal, l’Algérie et le Kenya

Le Maroc évoluera dans le groupe A aux côtés du Sénégal, de l’Algérie et du Kenya.

La liste complète des Lionnes de l’Atlas

Gardiennes de but : Khadija Er-Rmichi, Ines Arouaissa, Fatima-Zahra El Jebraoui.

Défenseures : Hanane Ait El Haj, Zineb Redouani, Aziza Rabbah, Siham Boukhami, Rania Boutiebi, Nouhaila Benzina, Maryame Atiq, Nesryne El Chad.

Milieux : Soumia Hady, Ghizlane Chebbak, Najat Badri, Hajar Said, Yasmin-Katie M’Rabet, Elodie Nahla Nakkach.

Attaquantes : Kenza Chapelle, Imane Saoud, Kautar Azraf, Jade Nassi, Fatima Tagnaout, Sakina Ouzraoui, Chaimaa Mourtaji, Ibtissam Jraidi, Sanaa Mssoudy.