« Nous aurions dû t’offrir une meilleure fin », écrit Mbappé à Deschamps

À la veille du dernier match de Didier Deschamps sur le banc des Bleus, son capitaine lui a adressé un hommage appuyé sur les réseaux sociaux.

Un message d’adieu poignant sur les réseaux

« Nous aurions dû t’offrir une meilleure fin », a écrit Kylian Mbappé à Didier Deschamps sur les réseaux sociaux, à la veille du dernier match du sélectionneur à la tête des Bleus. « Mettre des mots sur ce que tu as apporté pendant 14 ans est très difficile, tant tu as été un acteur majeur du renouveau de cette équipe », a poursuivi le capitaine des Bleus dans un message publié sur X.

« Je me sens privilégié d’avoir pu être aux côtés d’une légende »

« Merci de m’avoir donné la chance et l’opportunité de représenter mon pays sur la plus grande scène pendant tant d’années. Je me sens privilégié d’avoir pu être aux côtés de l’une des plus grandes légendes de notre pays, et je ne garde que d’excellents souvenirs de tout ce que nous avons vécu et accompli ensemble. Je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle aventure, et encore merci pour tout ce que tu as apporté à ce maillot qui compte tant pour nous », a écrit Kylian Mbappé.

Un dernier match face à l’Angleterre

Ce samedi soir face à l’Angleterre, l’équipe de France dispute le match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026. Éliminés en demi-finale par l’Espagne (0-2), les Bleus tenteront de terminer la compétition sur une meilleure note, même si ce Mondial 2026 restera forcément teinté d’amertume. Cette rencontre marque la fin d’une immense aventure : après quatorze années à la tête de la sélection, Didier Deschamps dirigera son tout dernier match avant de céder sa place à Zinédine Zidane.

Un bilan riche de titres et de désillusions

Arrivé en 2012, Didier Deschamps aura profondément marqué l’histoire des Bleus. Sous ses ordres, la France a remporté la Coupe du monde 2018 et la Ligue des nations 2021, disputé la finale de l’Euro 2016 ainsi que celle du Mondial 2022, sans oublier une demi-finale lors de l’Euro 2024 et une nouvelle demi-finale mondiale en 2026.

« Le clap de fin est demain »

À la veille de cette dernière rencontre, Didier Deschamps a évoqué avec émotion la fin de son aventure à la tête des Bleus. « C’est la plus belle chose qui me soit arrivée, ça a pris 25 ans de ma vie et ça marque. Il reste des souvenirs inoubliables. Mais l’important est toujours devant soi », a-t-il confié. Le sélectionneur a par ailleurs rappelé la dimension collective de l’enjeu de ce dernier match : « Ce n’est pas un match anonyme. Ça ne changera pas leur vie, mais mieux vaut finir troisième que quatrième. »