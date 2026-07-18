Un adolescent palestinien meurt après une attaque de colons en Cisjordanie

Un jeune joueur de football palestinien de 17 ans est décédé de ses blessures après avoir été touché par des tirs lors d’une incursion de colons israéliens dans son village.

Un jeune footballeur mort de ses blessures

Un adolescent palestinien de 17 ans, joueur de football, est mort samedi après avoir été blessé par des tirs lors d’une attaque de colons israéliens en Cisjordanie, selon sa famille et des responsables. Fadi Hamdallah al-Nassan, qui jouait dans le club d’Al-Mughayyir et évoluait dans l’équipe nationale palestinienne de football en catégorie jeunes, a succombé samedi matin à ses blessures, selon l’Association de football de Palestine. Il a été enterré dans l’après-midi dans son village.

Une balle explosive, selon l’Association de football de Palestine

L’association a accusé l’armée israélienne d’avoir tiré sur l’adolescent lors d’une attaque de colons contre la localité, affirmant qu’il avait été touché à une cuisse par une balle explosive. L’agence officielle palestinienne Wafa a donné les mêmes détails sur les circonstances des tirs, ajoutant que deux autres habitants du village avaient été touchés par des balles en caoutchouc tirées par des soldats israéliens, et un garçon de dix ans frappé à la tête par une grenade assourdissante.

Plus de 1.088 Palestiniens tués depuis 2023

Depuis le début de la guerre de Gaza, les violences se sont intensifiées en Cisjordanie, qu’Israël occupe depuis 1967. Au moins 1.088 Palestiniens de ce territoire, combattants mais aussi civils, ont été tués par des soldats ou des colons israéliens, selon un décompte de l’AFP basé sur les données du ministère palestinien de la Santé.