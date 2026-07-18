Le maire de New York étudie une possible arrestation de Netanyahu en septembre

Le maire de New York dit examiner ses options légales pour arrêter le Premier ministre israélien s’il se rend à l’ONU en septembre, provoquant une réaction ferme de Tel-Aviv.

Une « conversation active » avec les services juridiques de la ville

Le maire de New York, Zohran Mamdani, mène des discussions sur la possibilité légale d’arrêter le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre, une éventualité qui a déclenché une vive réaction de l’ambassadeur israélien aux Nations unies. Dans un entretien accordé au New York Times, Zohran Mamdani a indiqué mener une « conversation active » avec le service juridique de la ville pour déterminer s’il dispose de l’autorité nécessaire pour ordonner à la police de New York d’arrêter un chef de gouvernement étranger.

« Netanyahu a sa place à La Haye »

« Tout ce que la loi me permet de faire à New York, c’est ce que nous ferons, mais nous n’allons pas écrire nos propres lois à cette fin », a déclaré Zohran Mamdani. « Je pense que le Premier ministre Netanyahu a sa place à La Haye. C’est un criminel de guerre inculpé par la Cour pénale internationale », a-t-il ajouté, réitérant son soutien au mandat d’arrêt émis par la CPI contre le dirigeant israélien. La CPI avait émis ce mandat d’arrêt en novembre 2024, pour des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité durant la guerre à Gaza.

Une promesse de campagne réitérée

Durant sa campagne pour la mairie en 2025, Zohran Mamdani avait déjà affirmé qu’il ordonnerait à la police d’arrêter Benjamin Netanyahu. Le président américain Donald Trump avait alors qualifié ces déclarations d' »inappropriées » et affirmé qu’il interviendrait en cas de tentative d’arrestation.

D’importants obstacles juridiques

Toute tentative des autorités new-yorkaises de faire appliquer ce mandat se heurterait à d’importants obstacles juridiques. Les États-Unis ne sont pas partie au Statut de Rome fondant la CPI et ne reconnaissent pas la juridiction de la Cour, tandis que la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, avait déjà indiqué que le maire ne disposait pas de l’autorité nécessaire pour arrêter Benjamin Netanyahu.

Netanyahu accuse Mamdani de soutenir le Hamas

Benjamin Netanyahu a affirmé ne pas être préoccupé par cette perspective et a accusé le maire de New York de soutenir le Hamas. « Je pense qu’il devrait regarder qui il condamne, qui il félicite. Il condamne Israël, la seule démocratie qui se tient aux côtés des valeurs américaines », a déclaré le Premier ministre israélien.

L’ambassadeur israélien dénonce une « incitation »

L’ambassadeur d’Israël auprès des Nations unies, Danny Danon, a réagi en accusant le maire de New York d' »échouer à gérer » sa ville et de « s’engager dans l’incitation » plutôt que de lutter contre la montée de l’antisémitisme. Il a assuré que Benjamin Netanyahu prendrait tout de même la parole « fièrement » devant l’Assemblée générale de l’ONU en septembre.