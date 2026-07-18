Menée 4-0 à la pause, l’équipe de France est revenue à 4-3 grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Bradley Barcola, l’attaquant français égalant au passage le record de buts de Lionel Messi en Coupe du monde.

Une petite finale à sens unique qui n’empêche pas Mbappé d’entrer dans l’histoire

Une première période catastrophique pour les Bleus

L’équipe de France a connu une première période cauchemardesque samedi lors du match pour la troisième place du Mondial 2026 face à l’Angleterre, au Hard Rock Stadium de Miami. Menés 4-0 à la pause, les hommes de Didier Deschamps ont vécu une fin de tournoi à l’opposé de leur parcours jusqu’en demi-finale.

Une remontée menée par Mbappé et Barcola

Dès la reprise, Kylian Mbappé a réduit l’écart pour la France, avant que Bradley Barcola n’inscrive à son tour un but, ramenant le score à 4-2 en faveur de l’Angleterre. Kylian Mbappé a ensuite inscrit un second but à la 66e minute, portant le score à 4-3 et complétant un doublé qui relance totalement la physionomie de la rencontre.

Mbappé égale le record de Messi

Le premier but de Kylian Mbappé lui a permis d’égaler le record de 21 buts de Lionel Messi en Coupe du monde, portant son total à 21 réalisations, contre 20 avant cette rencontre. Lionel Messi avait porté son total à 21 buts en marquant lors de six Coupes du monde disputées entre 2006 et 2026. Kylian Mbappé, de son côté, a atteint cette marque en seulement trois participations, à l’occasion des éditions 2018, 2022 et 2026, un rythme de progression nettement plus rapide que celui de son aîné argentin.

Le dernier match de Didier Deschamps sur le banc des Bleus

Cette rencontre marque le dernier match de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, après 14 années passées sur le banc des Tricolores depuis 2012. Menés largement à la pause, ses joueurs ont offert à leur sélectionneur sortant une réaction spectaculaire en seconde période, remettant totalement la rencontre en question.