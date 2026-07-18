Le guide suprême iranien menace les États-Unis de « leçons inoubliables »

Sur fond d’escalade continue avec Washington, le nouveau guide suprême iranien réitère sa promesse de vengeance après la mort de son père en février.

De nouvelles menaces du guide suprême

Le guide suprême iranien menace d’infliger aux États-Unis des « leçons inoubliables » en cas de poursuite de l’agression contre l’Iran. Cette mise en garde de l’ayatollah Mojtaba Khamenei intervient alors que les forces américaines ont mené, dans la nuit de jeudi à vendredi, une sixième vague consécutive de frappes contre l’Iran.

Un guide suprême marqué par la perte de son père

Mojtaba Khamenei, 56 ans, a succédé à son père Ali Khamenei, tué le 28 février dans une frappe conjointe israélo-américaine visant Téhéran, aux côtés de plusieurs dizaines de hauts responsables iraniens. Désigné guide suprême le 8 mars par l’Assemblée des experts, il avait lui-même été blessé lors de l’attaque qui a coûté la vie à son père, sa mère, son épouse et plusieurs autres membres de sa famille.

Une promesse de vengeance réitérée depuis les funérailles

Depuis les funérailles nationales de son père, début juillet, Mojtaba Khamenei a promis à plusieurs reprises de venger sa mort, qualifiant cette vengeance d' »inévitable ». Le représentant iranien à l’ONU, Amir Saeid Iravani, avait également averti que son pays ne se sentirait plus tenu par le protocole d’accord conclu en juin avec les États-Unis si ces derniers continuaient de manquer à leurs obligations.

Un conflit qui s’étend à plusieurs pays du Golfe

Les tensions entre Washington et Téhéran se sont nettement intensifiées ces derniers jours, avec des frappes américaines répétées contre des infrastructures iraniennes et des représailles des Gardiens de la révolution visant des installations américaines en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar et à Oman. Donald Trump avait pour sa part averti fin juin qu’il était prêt à « décimer et détruire complètement » l’Iran si le régime tentait de le faire assassiner.