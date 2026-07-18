La Cour constitutionnelle acte la démission de deux députés

Deux démissions actées par la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle a acté la démission de deux députés, l’Istiqlalien Abdelmajid Fassi Fihri, récemment nommé membre de l’Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE), et Hassan Hatimi, du PAM. La Cour a acté le départ de ces deux élus après avoir été informée par écrit par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami.

Un vice-président de la Chambre issu d’une famille politique

Abdelmajid Fassi Fihri, fils de l’ancien Premier ministre Abbas El Fassi, est vice-président de la Chambre des représentants et membre du bureau exécutif du parti de la Balance. Élu député en 2016 dans l’une des circonscriptions de Fès, il y a été réélu en 2021. Durant sa carrière parlementaire, il s’est notamment illustré dans le domaine de la diplomatie parallèle, en tant que membre de la Commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne. Il est lauréat de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane.

L’ANRE, gardienne du marché libre de l’électricité

L’ANRE, dont Abdelmajid Fassi Fihri devient membre, est l’institution publique indépendante chargée de veiller au bon fonctionnement du marché libre de l’électricité. Elle garantit l’accès équitable aux réseaux de transport et de distribution, et fixe les tarifs d’utilisation de ces réseaux.