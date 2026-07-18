France-Angleterre : les Bleus jouent la troisième place du Mondial samedi

Battues respectivement par l’Espagne et l’Argentine en demi-finale, la France et l’Angleterre s’affrontent samedi à Miami pour la troisième place du Mondial.

Un match pour la troisième place

L’Angleterre et la France s’affrontent pour la troisième place du Mondial de football, ce samedi. La rencontre se déroulera à Miami à 23h00, heure française. Éliminée mardi par l’Espagne en demi-finale (0-2), l’équipe de France n’a pas quitté les États-Unis et dispute cette « petite finale » face à une sélection anglaise elle-même battue par l’Argentine (2-1) en demi-finale.

Les adieux de Didier Deschamps

Ce match aura une saveur particulière pour Didier Deschamps, qui vivra sa dernière apparition en tant que sélectionneur des Bleus. Arrivé en 2012 sur le banc des Tricolores, le technicien de 57 ans mettra un terme à 14 années de travail à la tête de l’équipe de France. Il avait officiellement annoncé son départ le 8 janvier 2025, à l’issue de la Coupe du monde 2026. Sous sa direction, « DD » a remporté un Mondial et une Ligue des nations, mais a également perdu deux finales.

Un match « pour l’honneur » mais pas sans enjeux

Si la rencontre revêt une portée purement symbolique dans le tableau final de la compétition, elle ne sera pas dénuée d’enjeux pour les deux équipes, dont la rivalité sportive n’est plus à démontrer.

Deux nations toujours en quête d’un sacre mondial

L’Angleterre n’a remporté qu’un seul trophée majeur, lors de la Coupe du monde de 1966, à domicile face à l’Allemagne. Depuis ce triomphe, la sélection anglaise a connu une série de désillusions sur la scène mondiale, notamment une élimination par la France en quarts de finale du Mondial 2022. La France, de son côté, reste sur un bilan contrasté, avec un titre mondial en 2018 mais deux défaites en finale, en 2022 et en 2006.