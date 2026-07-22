AMD va investir 5 milliards de dollars dans Anthropic, qui lui passe une commande massive

Le fabricant de puces AMD va investir jusqu’à 5 milliards de dollars dans la société d’intelligence artificielle Anthropic, qui s’engage en retour à lui passer une commande de serveurs évaluée à plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Un investissement pouvant atteindre 5 milliards de dollars

AMD va investir jusqu’à 5 milliards de dollars dans Anthropic, qui lui passe en retour une commande massive de serveurs d’intelligence artificielle. Selon le Wall Street Journal, Advanced Micro Devices et Anthropic ont conclu un accord portant sur des serveurs d’IA d’une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Cet accord doit permettre à AMD de renforcer sa position face au leader du secteur, Nvidia, tout en fournissant à Anthropic la puissance de calcul dont l’entreprise a besoin pour développer ses modèles.

2 gigawatts d’infrastructure d’ici 2027

AMD et Anthropic ont annoncé un accord portant sur la construction de 2 gigawatts d’infrastructure d’intelligence artificielle, dont le déploiement doit débuter au premier semestre 2027. Anthropic achètera une partie des puces AMD pour ses propres centres de données et louera une autre partie de cette capacité de calcul.

Anthropic rejoint les grands clients d’AMD

Cet accord place Anthropic parmi les grands clients d’intelligence artificielle d’AMD, aux côtés de Meta, d’OpenAI et de Microsoft, qui utilisent également les systèmes MI450 du fabricant de puces. Lundi 20 juillet, AMD avait déjà annoncé que Microsoft déploierait ses racks Helios, son premier système d’IA à l’échelle du rack, au sein de ses centres de données Azure.

Une validation stratégique pour la plateforme Helios d’AMD

Cette annonce intervient dans le cadre de l’événement Advancing AI organisé cette semaine par AMD, où plusieurs analystes anticipaient une annonce concernant Anthropic. L’accord constitue une validation de poids pour la plateforme Helios d’AMD, dont les racks devraient coûter entre 5 et 5,5 millions de dollars, contre 3,5 à 4 millions de dollars pour le système Vera Rubin de nouvelle génération de Nvidia, selon les estimations du cabinet Futurum Group.

Anthropic multiplie les partenariats avec les fabricants de puces

Anthropic a déjà noué plusieurs accords similaires avec d’autres géants technologiques ces derniers mois, notamment avec Microsoft et Nvidia, qui avaient investi conjointement jusqu’à 15 milliards de dollars dans la société en novembre 2025, ainsi qu’avec Amazon, qui avait annoncé un investissement supplémentaire de 5 milliards de dollars en avril, portant sur l’accès à des puces Trainium.