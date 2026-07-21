Le chantier du nouveau CHU Ibn Sina de Rabat comprend un passage souterrain destiné à relier l’hôpital à la Faculté de médecine et de pharmacie.

Rabat : un passage souterrain reliera le CHU Ibn Sina à la Faculté de médecine

Un passage souterrain pour fluidifier les déplacements

Le chantier du nouveau CHU Ibn Sina de Rabat comprend également la réalisation d’un passage souterrain destiné à améliorer les liaisons entre les différents établissements du campus hospitalo-universitaire. Actuellement en construction, le futur passage souterrain a pour vocation de fluidifier les déplacements des piétons entre le Centre hospitalier universitaire Ibn Sina et la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Il permettra aux médecins, enseignants, étudiants, personnels soignants, patients et accompagnateurs de circuler plus facilement et en toute sécurité entre les différents pôles du campus hospitalo-universitaire.

Un campus dense en structures de soins et d’enseignement

La Faculté de médecine et de pharmacie est en effet située à proximité immédiate de plusieurs structures de soins, notamment l’Hôpital d’enfants, l’Hôpital des spécialités, la Maternité Souissi ainsi que les bâtiments administratifs du Centre hospitalier universitaire Ibn Sina. La densité des infrastructures de soins et d’enseignement réunies sur ce campus hospitalo-universitaire justifie la création de ce passage souterrain, actuellement en cours de réalisation en même temps que le nouveau CHU.

Une tour bioclimatique de 140 mètres

Pour rappel, le nouveau Centre hospitalier universitaire Ibn Sina de Rabat constitue l’un des plus importants projets hospitaliers du Royaume. Lancé en mai 2022 afin de remplacer l’établissement inauguré en 1954, il se distingue par sa tour bioclimatique de 140 mètres de hauteur. Réalisé sur un site de 6,5 hectares pour un investissement de plus de 6 milliards de dirhams, ce nouvel hôpital répondra aux standards internationaux avec une capacité de plus de 1.000 lits d’hospitalisation et des équipements de dernière génération.