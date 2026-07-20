Gazoduc Africain Atlantique : un projet stratégique pour le développement de l’Afrique de l’Ouest (Benkhadra)

La directrice générale de l’ONHYM, Amina Benkhadra, qualifie le Gazoduc Africain Atlantique Nigeria-Maroc de projet stratégique pour le développement économique de l’Afrique de l’Ouest.

Un projet au service du développement régional

Le Gazoduc Africain Atlantique Nigeria-Maroc est un projet stratégique de nature à renforcer le développement économique et industriel de la région ouest-africaine, a souligné Amina Benkhadra, directrice générale de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM). Initié par le Roi Mohammed VI, ce projet est conçu pour être au bénéfice des populations et du développement économique et social de l’ensemble de la région, a ajouté Mme Benkhadra dans une déclaration à la MAP, en marge de la 69e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue à Lungi, en Sierra Leone.

Accélérer l’accès à l’énergie

« Ce projet, qui revêt une importance capitale pour notre continent, notamment pour la zone ouest-africaine à laquelle nous appartenons, se fixe pour objectif d’accélérer l’accès à l’énergie dans la région et de favoriser son essor économique et social à travers le développement de toutes les industries, notamment celles liées aux ressources minières », a déclaré Mme Benkhadra.

Une évaluation des retombées à l’horizon 2050

La directrice générale de l’ONHYM a souligné qu’il a été procédé à l’évaluation de ce projet avec toutes ses retombées sociales et son contenu local dans les différentes régions, en fonction de leurs spécificités et de leur développement à l’horizon 2030, 2040 et 2050, de manière à ce que ce projet soit au service de tous les pays et dans l’intérêt bien compris d’un développement intégré de la région.

La signature de Freetown saluée comme une « étape extrêmement importante »

Mme Benkhadra s’est également félicitée de la signature dimanche de l’accord intergouvernemental du projet stratégique du Gazoduc Africain Atlantique Nigeria-Maroc par les pays membres de la CEDEAO, considérant qu’il s’agit là d’une étape extrêmement importante à même de démontrer l’adhésion de l’ensemble des pays de la région à ce projet historique.

Une coopération ONHYM-NNPC exemplaire

Elle a mis en relief la participation de la CEDEAO, dès le début du projet, ainsi que de la Mauritanie, notant que « c’est grâce à ce travail soutenu et à la coopération exemplaire entre l’ONHYM et la NNPC (Nigerian National Petroleum Corporation) pour mener les études inhérentes à ce projet, conformément à la vision des chefs d’État des deux pays, que nous avons pu franchir toutes ces étapes ».