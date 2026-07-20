Le « mouvement des cafards », à l’origine d’une manifestation d’ampleur à Delhi, indique que deux de ses responsables ont été reçus par un ministre fédéral pour des discussions sur leurs revendications.

Inde : le « mouvement des cafards » affirme qu’un ministre fédéral a demandé du temps pour se rallier à ses revendications

Des discussions engagées avec le gouvernement

Le « mouvement des cafards » en Inde affirme qu’un ministre fédéral a demandé du temps pour se rallier au gouvernement sur ses revendications. Deux responsables du Cockroach Janta Party (CJP) devaient rencontrer lundi le ministre fédéral de la Santé, J.P. Nadda, pour des discussions, alors que des milliers de sympathisants se rassemblaient à Delhi pour tenter de marcher sur le Parlement, malgré l’interdiction de la police. « Le gouvernement nous a contactés ce matin pour des discussions. Nos revendications sont claires », a déclaré Saurav Das, porte-parole en chef du CJP, sur le réseau X.

Une répression policière lors du rassemblement

Des dizaines de policiers ont encerclé le site du rassemblement, à Jantar Mantar, en plein cœur de New Delhi, faisant craindre une confrontation à quelques kilomètres seulement du Parlement, qui entamait lundi sa session de la mousson. Des images télévisées ont montré des policiers frappant certains manifestants à coups de matraque alors qu’ils tentaient de forcer les barrières de sécurité.

Une exigence de démission du ministre de l’Éducation

Les manifestants réclament la démission du ministre de l’Éducation, Dharmendra Pradhan, une réforme du système d’examens ainsi qu’une indemnisation pour les familles d’étudiants morts par suicide à la suite de fuites de sujets d’examens.

Une remarque judiciaire devenue mouvement satirique

Le Cockroach Janta Party est né en mai, après que le président de la Cour suprême a comparé, lors d’une audience sans rapport, certains jeunes sans emploi à des « cafards ». Les soutiens du mouvement se sont emparés de cette remarque pour en faire un mouvement satirique, qui a rassemblé des millions d’adeptes sur les réseaux sociaux avant d’élargir son audience jusqu’aux partis d’opposition.

Une grève de la faim et l’hospitalisation forcée d’un militant

Le mouvement a gagné en ampleur après plusieurs fuites répétées de sujets d’examens d’entrée très disputés, pour les facultés de médecine et les emplois publics, suscitant la colère de l’opinion. Il a attiré une attention plus large après que la police a transféré de force à l’hôpital, samedi, le militant en grève de la faim Sonam Wangchuk. Les manifestants, qui se surnomment eux-mêmes « cafards », campent depuis un mois à Jantar Mantar, rejoints par plusieurs groupes étudiants.

Le plus grand défi public au troisième mandat de Modi

Ce mouvement, vieux de plusieurs mois, est perçu comme le plus grand défi public rencontré par le Premier ministre Narendra Modi depuis le début de son troisième mandat.