Netanyahu tient des consultations sécuritaires sur fond d’escalade régionale

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a tenu de nouvelles consultations sécuritaires, alors que les combats entre les États-Unis et l’Iran continuent de s’intensifier dans la région.

Une réunion de sécurité sur fond de tensions régionales

Netanyahu tient des consultations sécuritaires aujourd’hui sur fond d’escalade dans la région. Le Premier ministre israélien s’est entretenu avec le ministre de la Défense, Israël Katz, ainsi qu’avec le chef d’état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, qui a par ailleurs mené une série d’évaluations sécuritaires dans le contexte de la guerre entre les États-Unis et l’Iran.

Des renforts militaires américains dans la région

Ces consultations interviennent alors que Washington a annoncé l’envoi de renforts aériens supplémentaires au Moyen-Orient, face à l’intensification des combats avec l’Iran. Les États-Unis mènent des frappes quasi quotidiennes contre des cibles iraniennes depuis plusieurs jours, tandis que les Gardiens de la révolution multiplient les représailles contre les intérêts américains et leurs alliés dans le Golfe.

Des tirs également signalés au Liban-Sud

Sur le front libanais, une explosion contrôlée par l’armée israélienne a été signalée dans le village de Kfar Tebnit, dans le sud du Liban, tandis qu’un soldat libanais a été tué par un engin explosif que les autorités israéliennes attribuent au Hezbollah. Ces développements interviennent alors que le président libanais Joseph Aoun se trouve à Washington pour évoquer avec Donald Trump la consolidation du cessez-le-feu et le retrait des forces israéliennes du sud du Liban.

Des manifestations continuent en Israël

En Israël même, plusieurs centaines de personnes ont pris part à des rassemblements anti-gouvernementaux à Tel-Aviv et à Jérusalem, à quelques mois des prochaines élections, les organisateurs appelant à limiter les dommages que le gouvernement de Benjamin Netanyahu pourrait encore causer avant le scrutin.