Mondial 2026: « Seul le Maroc a été à la hauteur des attentes parmi les sélections africaines » (El País) »

Le Maroc a été la seule sélection africaine à répondre aux attentes lors de la Coupe du monde 2026, en atteignant les quarts de finale malgré la participation inédite de dix représentants du continent, rendue possible par l’élargissement du tournoi à 48 équipes, écrit lundi le quotidien espagnol El País.

Le journal rappelle que le Maroc occupe une place à part dans l’histoire du football africain. Deuxième sélection du continent à participer à une phase finale de Coupe du monde, lors de l’édition de 1970 au Mexique, les Lions de l’Atlas sont ensuite devenus, en 1986, également au Mexique, la première équipe africaine à atteindre les huitièmes de finale, avant de s’incliner face à la République fédérale d’Allemagne sur un but inscrit dans les dernières minutes par Lothar Matthäus.

El País revient sur la célèbre déclaration de Carlos Salvador Bilardo, qui affirmait en 2000 que « l’avenir du football est en Afrique ». Cette prédiction, relève-t-il, semblait prendre forme lors du Mondial 2022, lorsque le Maroc est devenu la première sélection africaine à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde.

L’édition 2026 nourrissait ainsi de grands espoirs pour le football africain. Pour la première fois, dix sélections représentaient le continent, dont neuf qualifiées directement grâce au nouveau format de la compétition. Pourtant, souligne le quotidien, seul le Maroc est parvenu à se hisser jusqu’aux quarts de finale.

Le parcours des Lions de l’Atlas n’en demeure pas moins remarquable, d’autant qu’il s’est inscrit dans un contexte particulier, marqué par la nomination de Mohamed Ouahbi à la tête de la sélection, avec pour mission d’instaurer un football plus offensif et plus vertical, relève la publication.

Sous la conduite de leur nouveau sélectionneur, les Marocains ont séduit dès leur entrée en lice face au Brésil, avant de venir à bout de l’Écosse puis de s’imposer contre Haïti, écrit le grand tirage, notant qu’après un huitième de finale âprement disputé face aux Pays-Bas, remporté aux tirs au but, ils ont dominé le Canada (3-0) pour atteindre les quarts de finale.

Le média espagnol conclut que cette qualification parmi les huit meilleures équipes du tournoi constitue un objectif atteint pour les Lions de l’Atlas, en attendant la prochaine Coupe du monde, que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal.