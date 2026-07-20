L’armée philippine accuse des garde-côtes chinois d’avoir frappé et blessé à la tête un marin lors d’un incident survenu dans l’archipel des Spratleys.

Les Philippines accusent la Chine d’avoir blessé un marin philippin en mer de Chine méridionale

Un marin frappé à la tête, selon Manille

L’armée philippine a accusé les garde-côtes chinois d’avoir blessé lundi un marin philippin, frappé lors d’un incident dans l’archipel des Spratleys, en mer de Chine méridionale, selon un communiqué.

Une altercation autour d’une épave-avant-poste

Deux canots philippins tentaient d’éloigner un canot chinois tournant autour d’une épave servant d’avant-poste à l’armée philippine et prenant des photos et des vidéos, quand les marins chinois « ont réagi avec violence et agressivité en matraquant un membre de la marine philippine à la tête, le blessant et endommageant le canot pneumatique », selon l’armée philippine. Les deux canots pneumatiques avaient été dépêchés pour chasser le canot chinois, indique le communiqué.

Un incident à quelques jours d’une rencontre bilatérale

L’incident a eu lieu à quelques jours d’une rencontre prévue entre les ministres des Affaires étrangères philippin et chinois lors du sommet régional de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (Asean) à Manille.

Une souveraineté contestée par plusieurs pays riverains

Pékin revendique la souveraineté sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, un important carrefour de routes maritimes commerciales, au grand dam de plusieurs pays riverains.

Une « tendance » de comportements hostiles dénoncée

Le ministère philippin de la Défense a également réagi en soulignant que cet incident s’inscrivait « dans une tendance manifeste de comportements provocateurs et hostiles » de la part des garde-côtes chinois. L’ambassade de Chine à Manille n’a pas immédiatement répondu aux sollicitations de l’AFP.