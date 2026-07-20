Le Koweït et Bahreïn font face à de nouvelles attaques iraniennes

Le Koweït et Bahreïn ont subi lundi de nouvelles attaques iraniennes, en riposte à une neuvième nuit consécutive de frappes américaines contre l’Iran.

Des sirènes d’alerte à Bahreïn

Le Koweït et Bahreïn ont encore subi des attaques de l’Iran lundi, menées en représailles à de nouvelles salves américaines sur le pays pour la neuvième nuit consécutive. L’armée bahreïnie a annoncé avoir « intercepté » des attaques aériennes et dénoncé dans un communiqué sur X la « politique hostile systématique » et les « attaques criminelles » de l’Iran. Les sirènes d’alerte aérienne ont retenti dans le royaume, qui abrite la Cinquième flotte américaine, et des explosions ont été entendues par des journalistes de l’AFP sur place.

De nouvelles attaques de drones sur le Koweït

Le Koweït a également repoussé de nouvelles attaques de « drones hostiles à la suite de l’agression iranienne », après que les Gardiens de la révolution, armée idéologique de la République islamique, ont annoncé viser des cibles militaires dans ce pays du Golfe.

Un cessez-le-feu et un protocole d’accord brisés

Avec la reprise des hostilités entre Washington et Téhéran le 7 juillet, les bombardements ont atteint un niveau sans précédent et brisé le cessez-le-feu conclu en avril entre les deux belligérants ainsi que le protocole d’accord du 17 juin. Les États-Unis intensifient leurs frappes sur l’Iran, qui riposte en frappant des alliés de Washington dans la région.

Des infrastructures civiles visées

Le Koweït et Bahreïn, qui abritent tous deux des installations militaires américaines, ont été les principales cibles de ces attaques. Bahreïn a accusé l’Iran de prendre pour cible des civils, tandis que le Koweït a signalé des attaques iraniennes contre des installations d’approvisionnement en eau et en électricité, ainsi que contre des installations pétrolières.