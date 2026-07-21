Classement FIFA : le Cap-Vert bondit de trois places après son Mondial historique

Le Cap-Vert, auteur d’un parcours remarqué jusqu’aux 16es de finale pour sa première participation au Mondial, gagne trois places au classement FIFA et se hisse au 64e rang mondial.

Un bond de trois places

Le Cap-Vert, sensation du tournoi en ayant disputé les 16es de finale pour sa première participation, fait un bond de trois places pour se fixer au 64e rang du classement FIFA.

Une qualification déjà historique

Pays d’à peine 550.000 habitants et 4.033 km², le Cap-Vert s’était qualifié pour la première fois de son histoire pour la Coupe du monde en octobre 2025, en terminant en tête d’un groupe qualificatif devant le Cameroun, ancien habitué du Mondial. Les Requins bleus, portés par l’apport de leur importante diaspora et emmenés par le sélectionneur Pedro Leitão Brito, dit Bubista, avaient validé leur billet en battant l’Eswatini (3-0) lors de la dernière journée des éliminatoires africaines.

Une aventure américaine jusqu’aux 16es de finale

Lors du Mondial 2026, organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, le Cap-Vert a créé la sensation en se hissant jusqu’aux seizièmes de finale, une performance inédite pour cette petite nation insulaire d’Afrique de l’Ouest, avant d’être éliminé par l’Argentine, tenante du titre.

Un meilleur classement historique de 27e place

Cette performance permet au Cap-Vert de poursuivre sa progression au classement mondial de la FIFA, où le pays avait déjà atteint, par le passé, un meilleur classement historique de 27e place.