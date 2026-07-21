L’ancien président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, affirme que la présence du Maroc a été déterminante pour permettre à la candidature ibéro-marocaine de l’emporter face à l’Arabie saoudite.

Luis Rubiales : « Sans le Maroc, il aurait été impossible pour l’Espagne d’accueillir la Coupe du monde »

« Sans le Maroc, il aurait été impossible… »

Les déclarations de l’ancien président de la Fédération royale espagnole de football, Luis Rubiales, lors d’un entretien téléphonique avec la station de radio espagnole Informa Radio, relancent un débat qui a pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux ces derniers mois. Contrairement à ceux qui affirment que le Maroc n’était qu’un « plan B » ou un partenaire de circonstance dans la candidature à la Coupe du monde 2030, le responsable espagnol a lui-même souligné le rôle déterminant du Royaume dans le succès de la proposition conjointe. « Sans le Maroc, il aurait été impossible pour l’Espagne d’accueillir la Coupe du monde », a-t-il affirmé.

Une candidature face à la concurrence saoudienne

Luis Rubiales est allé plus loin en expliquant le contexte géopolitique entourant cette candidature : « L’Espagne et le Portugal, à eux seuls, n’auraient pas obtenu la centaine de voix nécessaires pour organiser la Coupe du monde. Le Maroc était indispensable. Car nous aurions été en concurrence avec l’Arabie saoudite, qui aurait bénéficié du soutien de tout le monde arabe, y compris du Maroc et de toute l’Afrique. » Ces propos émanent d’une personne qui a dirigé la fédération espagnole pendant plusieurs années et qui a participé directement à l’élaboration de la candidature.

Des échanges prolongés sur les réseaux sociaux

Les déclarations de Luis Rubiales ne se sont pas limitées à l’entretien accordé à Informa Radio. Après la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux de la station, l’ancien président de la Fédération royale espagnole de football est intervenu personnellement dans les commentaires pour répondre à plusieurs internautes qui contestaient sa version des faits.

Une candidature conjointe scellée en 2023

La candidature commune de l’Espagne, du Portugal et du Maroc avait été officialisée en mars 2023, lorsque le Roi Mohammed VI avait annoncé que le Royaume rejoignait l’Espagne et le Portugal pour présenter une candidature commune à la Coupe du monde 2030. Le tournoi comprendra également trois matches inauguraux joués en Uruguay, en Argentine et au Paraguay, en hommage au centenaire de la première Coupe du monde disputée en 1930.

Des déclarations parfois contradictoires de l’ancien dirigeant

Il convient de noter que Luis Rubiales a tenu, à d’autres occasions récentes, des propos plus nuancés, voire contradictoires, sur le rôle du Maroc dans cette candidature. Dans un entretien accordé au quotidien espagnol Marca à l’occasion de la sortie de son livre, il avait notamment estimé que l’adhésion du Royaume avait « porté préjudice » au dossier espagnol, regrettant le « démantèlement » de certains volets du projet initial depuis son départ de la présidence de la RFEF. Ces déclarations, tenues dans un contexte de tensions persistantes autour de la répartition des matches, notamment celui de la finale, entre les stades espagnols et marocains, illustrent la complexité et les enjeux qui continuent d’entourer cette candidature tripartite.