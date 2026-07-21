PAM : la carte Lekjaa, un pari politique à deux mois des législatives

Selon plusieurs sources concordantes, le ministre délégué au Budget et président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, s’apprête à officialiser son adhésion au PAM lors du Conseil national du parti, le 25 juillet.

Une adhésion qui devrait être officialisée le 25 juillet

L’entrée de Fouzi Lekjaa au sein du PAM se confirme. Le ministre délégué chargé du Budget et président de la Fédération royale marocaine de football s’apprêterait à faire son entrée officielle au sein des instances dirigeantes du Parti authenticité et modernité (PAM), selon plusieurs sources concordantes. Une étape décisive qui interviendrait à la veille des prochaines élections législatives du 23 septembre. Selon des informations relayées ces derniers jours, l’officialisation de cette intégration devrait avoir lieu samedi 25 juillet, à l’occasion de la tenue du Conseil national du PAM à Salé.

Une candidature évoquée dans la circonscription de Berkane

Selon certaines sources, un accord aurait été trouvé entre les deux parties concernant l’adhésion de Fouzi Lekjaa au parti ainsi que sa candidature aux prochaines élections législatives dans la circonscription de Berkane. Ces mêmes sources indiquent que Fouzi Lekjaa aurait rencontré, début juillet, Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinatrice nationale de la présidence collégiale du PAM, une rencontre qui aurait abouti à un accord sur son adhésion, avec la perspective de son intégration au bureau politique du parti.

Une intégration automatique au bureau politique, selon les statuts du PAM

L’accès au Conseil national constituerait un tremplin direct vers le Bureau politique de la formation. En vertu des statuts du PAM, la qualité de ministre de Fouzi Lekjaa lui garantirait en effet une intégration automatique au sein de cette instance exécutive supérieure. Réputé pour sa rigueur et sa gestion technique, son arrivée apporterait, selon les cadres du parti, une valeur ajoutée institutionnelle importante à la formation du Tracteur.

Des démentis répétés de l’intéressé ces dernières semaines

Il convient toutefois de noter que Fouzi Lekjaa avait lui-même démenti, début juin, toute adhésion en cours. « Il n’y a rien pour le moment. Je ne suis pas candidat aux législatives parmi les listes PAM. Je ne suis pas adhérent au PAM. Je ne suis membre d’aucun parti », avait-il déclaré, précisant que toute décision d’engagement politique de sa part serait annoncée par ses propres soins. Malgré ces démentis, la coordinatrice nationale du PAM, Fatima Ezzahra El Mansouri, avait confirmé que le parti « souhaitait compter Fouzi Lekjaa parmi ses membres », tout en rappelant que la décision finale revenait à l’intéressé. À ce stade, aucune annonce officielle n’a formellement confirmé cette adhésion.

Une stratégie de ralliements à deux mois du scrutin

Cette adhésion s’inscrit, si elle se confirme, dans la stratégie de ralliements ciblés menée par le PAM à l’approche des législatives du 23 septembre, alors que le parti multiplie les meetings régionaux à Larache, Laâyoune et Dakhla, en plus de Berrechid, où il a défendu son bilan gouvernemental et présenté ses candidats.