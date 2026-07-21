Le Maroc appelle à une enquête exhaustive après la mort d’un ressortissant marocain à Bologne

Le ministère marocain des Affaires étrangères a exigé une enquête exhaustive après la mort d’un ressortissant marocain survenue lors d’une intervention policière à Bologne, en Italie.

Le Maroc exige une enquête exhaustive

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger suit avec préoccupation les événements et les faits ayant conduit au décès d’un ressortissant marocain survenu à Bologne, en Italie. Les autorités marocaines ont demandé aux autorités italiennes compétentes qu’elles procèdent promptement à une enquête exhaustive pour faire toute la lumière sur les circonstances entourant ce décès, et qu’elles fournissent les éclaircissements nécessaires sur ce drame. Elles ont également exigé que les responsabilités soient établies et que soit garantie la pleine application des mesures et procédures légales requises.

Un suivi assuré par l’ambassade et le consulat

Les autorités marocaines continueront à suivre de très près ce dossier, dans le cadre de leur engagement constant à protéger les intérêts des Marocains résidant à l’étranger. Des instructions fermes ont été données en ce sens à l’ambassade et au consulat général concernés, pour suivre l’évolution de cette affaire.

Un décès survenu dimanche dans le quartier du Pilastro

La victime a été identifiée comme Abderrahim Fakir, un ressortissant marocain de 42 ans installé légalement en Italie depuis son enfance, où il dirigeait une petite entreprise de nettoyage et de manutention. Il est décédé dimanche 19 juillet lors d’une intervention de police survenue dans le quartier du Pilastro, en périphérie de Bologne, après un signalement de voisins inquiets de son état d’agitation. Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux montre l’homme maintenu au sol par des policiers, appelant à plusieurs reprises à l’aide avant de perdre connaissance.

Une enquête ouverte par le parquet de Bologne

Le parquet de Bologne a ouvert une enquête afin d’établir les circonstances exactes du décès. Les investigations portent notamment sur les images des caméras-piétons des policiers, les témoignages recueillis sur place ainsi que les résultats de l’autopsie ordonnée par la justice italienne.

Des manifestations et une grève annoncée

L’affaire a suscité une vive émotion en Italie et provoqué plusieurs rassemblements à Bologne, où des manifestants ont réclamé que toute la lumière soit faite sur les circonstances du drame. Le syndicat italien Sindacato Intercategoriale Cobas a annoncé une grève de 24 heures en réaction à cette affaire. La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a pour sa part réclamé qu’une enquête soit menée « jusqu’au bout ».

L’ambassadeur marocain suit le dossier « depuis les premiers instants »

L’ambassadeur du Maroc en Italie, Youssef Balla, a affirmé que les autorités marocaines suivaient cette affaire « depuis les premiers instants » avec « la plus grande attention ». Le diplomate a présenté, au nom du Royaume, ses condoléances à la famille d’Abderrahim Fakir et précisé que le consulat général compétent maintient un contact permanent avec les autorités judiciaires italiennes chargées de l’enquête.