Séoul passe de la « dénucléarisation d’abord » à la « paix d’abord » avec Pyongyang

Le ministre sud-coréen de la Réunification affirme que le gouvernement abandonne la politique de « dénucléarisation d’abord » au profit d’une approche fondée sur la « paix d’abord » avec la Corée du Nord.

Un changement de doctrine officialisé

Le gouvernement passe de la politique « dénucléarisation d’abord » à la « paix d’abord » avec la RPDC, a affirmé le ministre sud-coréen de la Réunification, cité par l’agence Yonhap.

Une précondition jugée responsable de l’impasse diplomatique

Le ministre, Chung Dong-young, avait déjà appelé fin juin à s’éloigner d’une approche faisant de la dénucléarisation la seule solution possible au dossier nucléaire nord-coréen, estimant que cette précondition avait contribué à l’enlisement de la diplomatie avec Pyongyang. « Comme l’ont montré les trente dernières années, chaque fois que les pourparlers de paix ont été bloqués par l’obstacle de la dénucléarisation, la Corée du Nord a mis à profit ce temps pour renforcer davantage ses capacités nucléaires », avait-il déclaré lors du Korean Peninsula Symposium.

« Il est temps d’un changement de paradigme »

« Nous devons nous éloigner de l’idée ancienne selon laquelle un régime de paix ne peut être discuté qu’après la résolution du problème nucléaire nord-coréen (…) Nous devons poursuivre une solution progressive et pragmatique. Il est temps d’un changement de paradigme », avait-il ajouté, selon Yonhap.

Une approche par étapes privilégiée

Rappelant les principales avancées de la diplomatie nucléaire avec Pyongyang par le passé, Chung Dong-young a souligné que la voie vers la paix s’était ouverte lorsque les pays concernés, dont la Corée du Sud et les États-Unis, avaient cherché à engager activement le dialogue avec le Nord. Il a mis en avant la nécessité d’une approche par étapes, consistant à geler puis réduire le programme nucléaire nord-coréen avant d’envisager sa dénucléarisation complète, plutôt que d’en faire un préalable à toute discussion.