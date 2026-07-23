À Manille, Lavrov met en garde Rubio sur la livraison d’armes à l’Ukraine

Les chefs de la diplomatie américaine et russe se sont rencontrés jeudi à Manille, pour la première fois depuis septembre 2025, sans avancée notable sur le dossier ukrainien.

Une première rencontre depuis septembre 2025

Les chefs de la diplomatie américaine et russe se sont rencontrés jeudi à Manille en marge d’une réunion de l’Asean, Sergueï Lavrov mettant en garde Marco Rubio contre la poursuite « inadmissible » de livraisons d’armes à l’Ukraine. Cette réunion d’une trentaine de minutes, la première entre les deux responsables depuis septembre 2025, est intervenue quelques heures après un entretien entre Volodymyr Zelensky et des émissaires américains, organisé pour « redynamiser la diplomatie » selon le président ukrainien.

Des discussions au point mort

Les discussions pour mettre fin au conflit en Ukraine sont au point mort. L’attention est désormais concentrée sur le Moyen-Orient, tandis que Moscou maintient ses exigences, réclamant que Kiev lui cède des territoires. Washington s’efforce d’adopter un ton mesuré vis-à-vis de Moscou. Marco Rubio, hôte de la réunion, et Sergueï Lavrov se sont assis autour d’une table avant l’entrée des journalistes dans la salle et n’ont fait aucune déclaration à la presse. Tous deux participent à des réunions de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Asean) aux Philippines.

« Le besoin de mettre fin à la guerre » au menu des discussions

Ils « ont discuté de la relation entre les États-Unis et la Russie et du besoin de mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine », selon le département d’État américain. En discutant du dossier ukrainien avec M. Rubio, M. Lavrov « a mis l’accent sur le fait qu’il était inadmissible de poursuivre les livraisons d’armes au régime de Kiev », a souligné de son côté le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Il a également dénoncé « une politique déstabilisatrice des pays européens qui continuent de vouloir infliger une +défaite stratégique+ à la Russie », selon la même source.

Lavrov réaffirme sa disponibilité pour un « règlement politico-diplomatique »

Sergueï Lavrov a répété que la « partie russe était prête à un règlement politico-diplomatique du conflit ». La Russie mène une offensive à grande échelle en Ukraine depuis février 2022. Ils ont aussi échangé au sujet du conflit au Moyen-Orient, selon la diplomatie russe, Moscou ayant condamné les récentes frappes de Washington sur son allié iranien.

Washington dit rester « prêt et désireux » de jouer un rôle

Mercredi, le secrétaire d’État américain avait déclaré à des journalistes que « les États-Unis rest(ai)ent prêts et désireux de jouer un rôle constructif » pour mettre fin à la guerre en Ukraine. « La guerre en Ukraine, je le crois, a, à bien des égards, entravé la capacité de la Russie et des États-Unis à trouver des terrains d’entente sur d’autres sujets », a-t-il dit. Marco Rubio a déjà échangé brièvement avec Sergueï Lavrov lors d’un dîner de gala mardi soir et les deux responsables ont participé jeudi matin à une réunion du Forum régional de l’Asean.

Trump soutient les frappes ukrainiennes sur les infrastructures énergétiques russes

Le président américain Donald Trump, qui maintient des relations avec son homologue russe Vladimir Poutine, a apporté son soutien à la campagne ukrainienne de frappes de longue portée visant des infrastructures énergétiques, déclarant que cela pourrait « aider à mener à une fin » du conflit. Plus de quatre ans après le début de l’offensive russe contre l’Ukraine, les frappes montent en puissance ces derniers mois des deux côtés du front, faisant un nombre croissant de victimes civiles.