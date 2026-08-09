Tanger : un forum met en lumière la contribution des MRE au développement économique

Une conférence à la veille de la Journée nationale des MRE

L’Observatoire marocain de la biodiversité (Cynegetica) a organisé, samedi à Tanger, une conférence nationale sur « le transfert d’argent, le secteur du change et les Marocains résidant à l’étranger (MRE) : un levier stratégique pour l’investissement et le développement territorial ». Organisé en partenariat avec la Fédération marocaine des sociétés de change de devises, sous le thème « Ensemble pour valoriser les transferts des MRE et stimuler l’investissement au service du développement du Royaume », ce forum s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des MRE, commémorée le 10 août de chaque année. Cette rencontre, à laquelle ont participé plusieurs responsables, représentants d’institutions financières, universitaires et experts, vise à explorer les moyens de renforcer la contribution des transferts des Marocains du monde à l’investissement productif, à la création d’emplois et à l’amélioration de la compétitivité de l’économie nationale.

Un « capital national » au-delà des transferts financiers

S’exprimant à cette occasion, le président de l’Observatoire, Sadik Benzina, a souligné que l’organisation de ce forum procède de la conviction que les Marocains du monde constituent « un capital national précieux, qui ne se limite pas à leurs transferts financiers, mais englobe également leurs compétences, leurs expertises et leurs réseaux internationaux ». Il a ajouté que les différents indicateurs montrent que « les transferts de la diaspora représentent l’une des principales sources de devises et contribuent de manière significative au soutien de l’économie nationale et au renforcement de la stabilité financière ». Il a précisé que l’objectif de cette rencontre est de « passer du diagnostic des contraintes à la proposition de solutions concrètes et de recommandations opérationnelles ».

Des facilités mises en avant par le CRI

De son côté, Amine El Harti, du Centre régional d’investissement (CRI) de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a indiqué que cette rencontre « s’inscrit dans le cadre des Hautes Orientations Royales accordant une importance particulière aux MRE », faisant observer que les Marocains du monde contribuent aussi par le transfert de leurs compétences et de leur influence internationale, les érigeant en « véritables ambassadeurs du Royaume à l’étranger ». Il a mis en avant les facilités offertes à la diaspora, dont un guichet unique, une cellule dédiée à l’accueil de leurs demandes et des plateformes numériques permettant d’effectuer les démarches à distance.

Le témoignage d’un cadre marocain établi en Espagne

Pour sa part, Charaf-Eddine Dinar, cadre marocain établi en Espagne, a assuré que ce forum constitue « une opportunité de communication et d’échange d’expériences et d’idées entre les différentes parties prenantes ». Il a relevé que la communauté marocaine à l’étranger regroupe désormais des compétences porteuses de projets d’investissement d’envergure, insistant sur la dynamique croissante des investissements des MRE au Royaume ces dernières années.