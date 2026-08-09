VTT : le Marocain Ibrahim Sabbahi remporte le Grand Prix « Chantal Biya » au Cameroun

Le cycliste marocain Ibrahim Sabbahi a remporté samedi la deuxième édition du Grand Prix « Chantal Biya », disputé dans le cadre de la course internationale VTT à Bagofit, au Cameroun.

Une victoire arrachée au sprint

Le cycliste marocain Ibrahim Sabbahi a remporté le Grand Prix « Chantal Biya », disputé dans le cadre de la course internationale VTT (catégorie élite), dont la deuxième édition s’est déroulée samedi à Bagofit au Cameroun, avec la participation d’un parterre de cyclistes de plusieurs pays africains et européens. Le coureur du Club VTT d’Agadir s’est imposé à l’issue d’une rude course dans les derniers kilomètres de l’épreuve olympique de cross-country, face au Néerlandais Van Der Belt Joost, du Global Cycling Team. Le Marocain a fait la différence au sprint final, bouclant les 45,2 km en 1h24min32sec. Le Rwandais Banzi Bukhari a pris la troisième place en 1h30min5sec.

Un titre qui reste marocain

Avec la victoire d’Ibrahim Sabbahi (24 ans), le titre reste marocain, après le succès de son compatriote Bilal Arid (Club Ajial Demnate) lors de la première édition, organisée le 30 août 2025 à Bagofit. Ce dernier s’est adjugé cette année la sixième place en 1h31min43sec, juste derrière son compatriote Reda Daamoun (Yacht Club d’Agadir VTT), qui a réalisé le même score. Ainsi, trois cyclistes marocains figurent parmi les six premiers de cette course internationale, un exploit leur permettant d’améliorer leurs classements continental et mondial.

Des conditions pluvieuses éprouvantes

Dans une déclaration à la presse, Ibrahim Sabbahi s’est dit heureux d’avoir remporté cette course et de sauvegarder le titre, après une concurrence rude dans les derniers kilomètres face au Néerlandais Van Der Belt et au Rwandais Banzi Bukhari. Il a ajouté que la victoire a été difficile à décrocher, la course s’étant déroulée dans des conditions pluvieuses ayant accru la difficulté du parcours, se disant très satisfait de la performance des membres de l’équipe nationale. Il a fait part de sa détermination à poursuivre ses efforts en vue d’obtenir de nouveaux résultats honorables et de défendre les couleurs nationales lors des échéances sportives continentales et internationales.

Un parcours exigeant inscrit au calendrier de l’UCI

Les participants à cette manifestation, inscrite au calendrier de l’Union cycliste internationale (UCI), ont disputé l’épreuve olympique de cross-country sur un parcours difficile caractérisé par des reliefs montagneux, transformant ce défi sportif en un véritable test d’endurance, de capacités physiques et d’aptitudes techniques.

Une domination confirmée depuis la première édition

Les champions et championnes marocains de VTT avaient déjà largement dominé les épreuves masculine et féminine de la course internationale VTT Chantal Biya au Cameroun, organisée le 30 août 2025 à Bagofit. Dans la catégorie « Elite hommes », le trio marocain composé de Bilal Arid, Houssam Ammar et Marouane Daoudi avait respectivement décroché les médailles d’or, d’argent et de bronze. Chez les dames, la Marocaine Salma Hariri avait remporté l’épreuve, devant ses compatriotes Fatima Zahra Ourdighi et Fatima Zahra Bouaddi, une performance qui illustre la place de choix qu’occupe le cyclisme national à l’échelle continentale.