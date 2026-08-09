CAN féminine : le Maroc prend sa revanche et élimine l’Afrique du Sud (2-1)

Les Lionnes de l’Atlas ont pris leur revanche sur l’Afrique du Sud en s’imposant 2-1 samedi au stade Moulay El Hassan de Rabat, décrochant leur qualification pour les demi-finales de la CAN féminine et pour la Coupe du monde 2027.

Une revanche sur la finale de 2022

Un an après leur dernier face-à-face avec les Banyana Banyana, conclu par une défaite 0-2 en décembre 2025, et quatre ans après la finale perdue à domicile (1-2) en 2022, les Marocaines ont pris leur revanche sur l’Afrique du Sud ce samedi au stade Moulay El Hassan de Rabat, en s’imposant 2-1 pour décrocher le deuxième billet pour les demi-finales de la CAN féminine 2026.

Un scénario maîtrisé

Les Lionnes de l’Atlas ont ouvert le score par l’intermédiaire de Sakina Ouzraoui, buteuse à la 31e minute, permettant au Maroc de rejoindre les vestiaires avec un but d’avance. Au retour des vestiaires, Hanane Aït El Haj a doublé la mise sur penalty à la 51e minute, portant le score à 2-0. L’Afrique du Sud a réduit l’écart par Thembi Kgatlana, sans parvenir à revenir davantage au score.