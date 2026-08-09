CAN féminine : le Maroc prend sa revanche et élimine l’Afrique du Sud (2-1)
Les Lionnes de l’Atlas ont pris leur revanche sur l’Afrique du Sud en s’imposant 2-1 samedi au stade Moulay El Hassan de Rabat, décrochant leur qualification pour les demi-finales de la CAN féminine et pour la Coupe du monde 2027.
Une revanche sur la finale de 2022
Un an après leur dernier face-à-face avec les Banyana Banyana, conclu par une défaite 0-2 en décembre 2025, et quatre ans après la finale perdue à domicile (1-2) en 2022, les Marocaines ont pris leur revanche sur l’Afrique du Sud ce samedi au stade Moulay El Hassan de Rabat, en s’imposant 2-1 pour décrocher le deuxième billet pour les demi-finales de la CAN féminine 2026.
Un scénario maîtrisé
Les Lionnes de l’Atlas ont ouvert le score par l’intermédiaire de Sakina Ouzraoui, buteuse à la 31e minute, permettant au Maroc de rejoindre les vestiaires avec un but d’avance. Au retour des vestiaires, Hanane Aït El Haj a doublé la mise sur penalty à la 51e minute, portant le score à 2-0. L’Afrique du Sud a réduit l’écart par Thembi Kgatlana, sans parvenir à revenir davantage au score.
Une qualification directe pour le Mondial 2027
Cette victoire permet au Maroc de rejoindre le dernier carré de la compétition continentale, mais aussi de décrocher automatiquement sa qualification pour la Coupe du monde féminine de la FIFA, Brésil 2027, la deuxième participation mondiale de l’histoire des Lionnes de l’Atlas après celle de 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.