Championnat portugais : le Marocain Yanis Begraoui sauve Estoril de la défaite face à Famalicão (1-1)

L’attaquant marocain Yanis Begraoui a sauvé son équipe Estoril de la défaite face à Famalicão, en inscrivant le but de l’égalisation lors du match d’ouverture de la nouvelle saison du championnat portugais de football (2026-2027), disputé vendredi soir et qui s’est soldé par un nul (1-1).

Famalicão avait ouvert le score à la 32e minute par l’intermédiaire de l’attaquant grec Georgios Koutsias, auteur du premier but de la nouvelle saison du championnat, permettant à son équipe de prendre l’avantage jusqu’en seconde période.

Begraoui a remis les deux équipes à égalité à la 72e minute, offrant ainsi à Estoril son premier point en championnat et privant Famalicão d’une victoire pour son entrée en lice.

Les rencontres de la première journée se poursuivent samedi avec notamment le match entre le Sporting Lisbonne et Estrela Amadora.

Le champion en titre fera son entrée en lice dimanche face à Alverca à l’Estádio do Dragão, tandis que Benfica accueillera l’Académico de Viseu à l’Estádio da Luz, pour une rencontre qui se déroulera à huis clos.