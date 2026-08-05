Fragilisé, Gianni Infantino tient une réunion de crise à Rabat

Gianni Infantino a tenu mercredi une réunion de crise avec les hauts responsables de la FIFA au siège de l’organisation à Rabat, fragilisé par les retombées de son projet avorté d’ouverture du capital de l’instance à des investisseurs privés.

Une réunion de crise au siège de Rabat

Gianni Infantino a tenu une réunion avec les hauts responsables de la Fédération internationale de football (FIFA) au siège de l’organisation à Rabat, qualifiée de « réunion de crise » en raison des récentes critiques qui l’ont visé concernant son projet de création d’une société commerciale, selon le journal L’Équipe. Selon plusieurs médias britanniques, dont The Times et Sky Sports, cette rencontre réunissait notamment le secrétaire général Mattias Grafström, le chef de cabinet Daniel O’Toole, le directeur juridique Emilio Garcia Silvero, le responsable des associations membres Elkhan Mammadov, la directrice des ressources humaines Kimberly Morris, le directeur des médias Bryan Swanson et le directeur de la communication David Farrelly. Aucun ordre du jour officiel n’a été communiqué par la FIFA.

Des cadres qui prennent leurs distances

Cette réunion intervient après une série de prises de parole ayant fragilisé la position de Gianni Infantino, président de l’instance depuis 2016. Le secrétaire général Mattias Grafström a adressé une lettre au personnel de la FIFA, consultée par l’AFP, dans laquelle il regrette « une série d’événements tristes et condamnables », ayant « heureusement abouti à l’abandon permanent » du projet contesté. Arsène Wenger, actuel directeur du développement du football mondial au sein de l’instance, a lui aussi pris ses distances, jugeant mardi le retrait du projet « absolument nécessaire ». Le conseiller principal d’Infantino, Carlos Cordeiro, avait déjà démissionné vendredi, disant s’opposer « catégoriquement » au projet.

Des soutiens qui s’effritent

Le prince Ali bin Al Hussein, président de la Fédération jordanienne de football, a accusé mardi Gianni Infantino de « chantage ». Une poignée de fédérations, dont la Finlande, le pays de Galles, la Serbie et la Suède, lui ont officiellement retiré leur soutien ces derniers jours. À l’origine de cette crise, un projet baptisé « FIFA Forward Enterprise », qui prévoyait de céder 20% d’une nouvelle structure commerciale à des investisseurs privés, avec la main sur l’organisation et la commercialisation des grandes compétitions de la fédération, avant d’être définitivement abandonné après l’opposition de l’UEFA et de la Concacaf.

Une réélection en jeu à Rabat même

Cette réunion se tient à moins de huit mois de l’élection présidentielle de la FIFA, prévue en mars 2027, dans cette même ville de Rabat. Gianni Infantino reste pour l’instant le seul candidat déclaré à sa propre succession, et aura besoin d’une majorité des 211 fédérations membres pour obtenir un nouveau et dernier mandat de quatre ans.