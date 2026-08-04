CAN féminine : les Lionnes de l’Atlas se qualifient pour les quarts de finale en tête du groupe A

L’équipe nationale féminine de football s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations Maroc-2026 après un match nul (0-0) face au Sénégal, terminant en tête du groupe A.

Une qualification actée malgré un nul

L’équipe nationale féminine de football s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (Maroc-2026) après un match nul (0-0) face à son homologue sénégalaise, lundi soir au Stade Moulay El Hassan à Rabat, à l’occasion de la 3e et dernière journée du groupe A.

Une première période dominée par les Lionnes

Dès le coup d’envoi, les Lionnes de l’Atlas ont affiché leurs intentions offensives en multipliant les incursions sur les ailes, notamment par l’intermédiaire de Sanaa Mssoudy. En exerçant un pressing haut sur la porteuse du ballon, les joueuses marocaines ont rapidement récupéré la possession afin de construire leurs offensives. Les longues passes de Nouhaila Benzina vers les couloirs ont permis à l’équipe nationale d’étirer le jeu et de se montrer dangereuse, notamment grâce à Sakina Ouzraoui, qui a frôlé la lucarne sénégalaise et manqué de peu l’ouverture du score à deux reprises (7e, 11e). La capitaine Ghizlane Chebbak est également passée tout près d’ouvrir le score (14e), sur un excellent service de Maryame Atiq dans la surface de réparation.

Des occasions franches des deux côtés

Sakina Ouzraoui s’est de nouveau illustrée à la 35e minute avec une frappe cadrée repoussée en corner par la gardienne Adji Ndiaye, avant que Ndeye Awa Diakhaté ne fasse trembler la défense marocaine d’un tir venu heurter la barre transversale de Khadija Er-Rmichi (39e). Dominatrices dans tous les compartiments du jeu, les Lionnes de l’Atlas ont réalisé une première période aboutie, marquée par une nette maîtrise technique et tactique, ainsi que par une possession de balle de 68%.

Un penalty manqué en seconde période

Au retour des vestiaires, les Marocaines ont maintenu leur pression dans l’espoir d’ouvrir le score, face à une équipe sénégalaise plus organisée et mieux en place qu’en première période. Yasmin Mrabet a eu une belle opportunité à la 58e minute, sans parvenir à la concrétiser, avant que le Sénégal ne réplique deux minutes plus tard, obligeant Khadija Er-Rmichi à intervenir pour écarter le danger (60e). À la 69e minute, Yasmin Mrabet a manqué un penalty, son tir étant repoussé en corner par la gardienne Adji Ndiaye. Les changements opérés par le sélectionneur Jorge Vilda, avec les entrées en jeu de Najat Badri et Fatima Tagnaout (62e), ont apporté davantage de dynamisme à l’animation offensive marocaine, sans toutefois permettre de concrétiser les nombreuses occasions créées.

Le Maroc en tête du groupe, rendez-vous samedi

À l’issue de cette rencontre, le Maroc termine en tête du groupe A avec sept points, devant l’Algérie (6 pts). Le Sénégal et le Kenya, battu 2-0 par l’Algérie, sont éliminés de la compétition. Les Lionnes de l’Atlas affronteront en quarts de finale le deuxième du groupe B, samedi, au stade Moulay El Hassan.