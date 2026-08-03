La capitale de la Corée Séoul placée en « alerte extrême pour fortes chaleurs »

La capitale sud-coréenne Séoul a été placée, en « alerte extrême pour fortes chaleurs », a indiqué, lundi, l’agence météorologique nationale (KMA), estimant que plusieurs quartiers de la ville devaient se préparer à une montée du mercure.

La vague de chaleur étouffante se poursuit lundi, sans battre les records historiques du week-end, rapporte KMA, ajoutant qu’il s’agit du deuxième jour consécutif pendant lequel la température apparente ou ressentie avait atteint 35°C dans certains quartiers de cette ville de neuf millions d’habitants.

« Les activités et le travail en extérieur doivent être interrompus ou reportés autant que possible », précise l’alerte, appelant la population à se déplacer dans un lieu au frais, comme des espaces intérieurs climatisés ou un centre de fraîcheur.

Des records de chaleur ont été établis ces derniers jours en Corée, le mercure atteignant jusqu’à 42,5°C à Yangsan dans le sud-est, du jamais vu depuis le début des mesures en 1904. Environ 300 personnes ont été hospitalisés, d’après les autorités de santé.