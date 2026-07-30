Fête du trône: déjeuner offert par le chef du gouvernement en présence du Prince Héritier Moulay El Hassan et du Prince Moulay Rachid

A l’occasion du 27e anniversaire de l’accession du Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux Ancêtres, un déjeuner a été offert, jeudi à Tétouan, par le Chef du gouvernement, en présence de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid.

A leur arrivée, ils ont passé en revue une section de la Garde Royale qui rendait les honneurs, avant d’être salués par le chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch.

Le Prince Héritier Moulay El Hassan et Moulay Rachid ont été également salués par le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah, le président du Conseil de la région, le gouverneur de la province de Tétouan, ainsi que par d’autres personnalités.

Ont été conviés à ce déjeuner, les présidents des deux Chambres du Parlement, des Conseillers de Sa Majesté le Roi, les membres du gouvernement, les présidents des instances constitutionnelles, les Officiers supérieurs de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, les membres du Corps diplomatique accrédité au Maroc, des membres de la communauté marocaine établie à l’étranger, ainsi que d’autres personnalités civiles et militaires.