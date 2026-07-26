Le Kazakhstan veut augmenter ses exportations de céréales vers le Maroc

Le Kazakhstan souhaite accroître ses exportations de céréales vers le Maroc, à l’occasion de la première session du Conseil d’affaires kazakh-marocain tenue à Casablanca.

Une ambition affichée en marge du Conseil d’affaires

Le Kazakhstan envisage d’augmenter ses exportations de céréales vers le Maroc, et d’élargir les perspectives de coopération agricole et commerciale entre les deux pays, a affirmé Asylkhan Dzhovashov, président du conseil d’administration de la Société nationale kazakhe des denrées alimentaires, en marge de la tenue du Conseil d’affaires kazakh-marocain dans la capitale économique du Royaume, Casablanca, en présence de responsables et d’hommes d’affaires des deux parties.

Plus de 15 millions de tonnes de céréales exportées

Le responsable kazakh a précisé que les producteurs agricoles au Kazakhstan exportent vers plus de 80 pays, ce qui constitue une consécration des efforts fournis par la Société nationale des denrées alimentaires, ayant permis de porter les exportations de céréales et de farine à plus de 15 millions de tonnes métriques lors de la dernière campagne agricole, avec l’ouverture de nouveaux marchés en Europe, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est.

Une première session tenue le 21 juillet à la CGEM

Ce Conseil d’affaires, dont la première réunion s’est tenue le 21 juillet à Casablanca sous l’égide de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), était présidé par le vice-président général de la CGEM, Mehdi Tazi, en présence du vice-ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, Alibek Kuantyrov, ainsi que d’une importante délégation d’institutionnels et de chefs d’entreprise des deux pays. Mehdi Tazi a mis en avant la complémentarité des deux économies, notamment dans les domaines des engrais, de l’agriculture, de la logistique, des infrastructures, de l’énergie, du numérique et de l’intelligence artificielle, présentant le Maroc comme une porte d’entrée privilégiée vers les marchés africains et européens, et le Kazakhstan comme un accès stratégique à l’Asie centrale.

Un premier accord céréalier signé en février 2025

Cette coopération avait déjà connu une première traduction concrète dans le secteur céréalier, avec la signature, en février 2025, d’un accord portant sur l’exportation de 300.000 tonnes de blé kazakh vers le Maroc. Une première cargaison de 60.000 tonnes avait été acheminée en mai 2025 par le port letton de Liepaja, selon le ministère kazakh des Affaires étrangères.

Le gaz, les céréales et la viande, ressources recherchées par Rabat

Le ministre marocain de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a de son côté estimé que le Kazakhstan disposait de ressources recherchées par le marché marocain, notamment du gaz, des céréales et de la viande, des importations susceptibles de renforcer la sécurité des approvisionnements du Royaume et de contribuer à contenir les dépenses des consommateurs.

Des échanges commerciaux en forte progression