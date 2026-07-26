Netanyahu annonce se rendre à Washington pour rencontrer Trump et évoquer l’Iran

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé se rendre mardi à Washington pour rencontrer Donald Trump et assister aux funérailles du sénateur Lindsey Graham.

Une visite à l’invitation de Trump

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé, en ouverture du cabinet, qu’il se rendrait le lendemain à Washington pour rencontrer, à son invitation, le président Trump, puis assister aux obsèques d’un « grand ami d’Israël, le sénateur Lindsey Graham ». « Je tiens à dire qu’il a été l’un des plus grands amis d’Israël depuis sa fondation, et il est normal que nous partagions cet honneur avec lui », a-t-il déclaré. Le Premier ministre israélien a précisé qu’il s’entretiendrait également avec le président Trump de tous les points à l’ordre du jour, notamment la situation en Iran.

Une opération sécuritaire en cours en Cisjordanie

Concernant la Cisjordanie, Benjamin Netanyahu a indiqué avoir donné pour instruction d’entrer dans les villages, de les fouiller, de saisir les armes et d’arrêter les personnes détenues. « Ces opérations ont été menées et sont toujours en cours », a-t-il précisé. Il a ajouté que l’hôpital de Naplouse avait également été perquisitionné, où se cachaient deux complices, qui ont été appréhendés. La maison du « terroriste » a été bouclée en vue de sa démolition, tandis que les domiciles des autres complices ont été cartographiés en vue d’une intervention. « Nous sommes prêts à mener une action plus large contre les nids de terroristes », a-t-il affirmé, précisant que le ministre de la Défense apporterait des précisions supplémentaires à ce sujet.

Une réaction à la destitution du procureur de la CPI

Évoquant un « troisième événement récent », Benjamin Netanyahu est revenu sur la décision prise il y a quelques jours par une large majorité de pays de destituer le procureur général de la Cour pénale internationale. Selon lui, cette décision a révélé que cet homme n’était pas seulement accusé de harcèlement sexuel envers plusieurs femmes qui travaillaient pour lui, mais que c’était aussi la raison pour laquelle il avait annulé sa visite en Israël, renié ses propos sur le système judiciaire israélien et la nécessité d’une enquête approfondie, et immédiatement lancé des mandats d’arrêt contre lui-même et contre Yoav Gallant, l’ancien ministre de la Défense.

« Une carapace qui vient d’être déchirée »

« Il a agi ainsi pour détourner l’attention, rallier à sa cause tous les détracteurs d’Israël, et surtout, se créer une carapace. Cette carapace vient d’être déchirée, dévoilant ainsi ses véritables motivations, l’injustice et la corruption profonde qui règnent non seulement au sein du Bureau du procureur, mais aussi dans toute la Cour pénale internationale », a affirmé le Premier ministre israélien.

Un soutien réaffirmé par Marco Rubio

Benjamin Netanyahu a indiqué s’être entretenu la veille au soir avec le secrétaire d’État Marco Rubio, qui lui aurait réaffirmé la volonté des États-Unis d’agir fermement contre cette organisation, jugée mettre en péril « la justice dans le monde et le droit des pays démocratiques et souverains à exercer leur souveraineté ». « Je pense qu’il s’agit d’une évolution très positive et qu’il est important de la relayer dans le monde entier », a-t-il ajouté.

Des funérailles prévues mardi et mercredi

Les funérailles du sénateur Lindsey Graham, décédé récemment, doivent se tenir mardi 28 juillet à Washington, puis mercredi 29 juillet à Columbia et dans le comté de Pickens, en Caroline du Sud. La cérémonie de Washington se déroulera à huis clos.