Smotrich annonce l’avancement d’un projet de 90 logements dans la colonie de Har Adar, près de Jérusalem

Le ministre des Finances israélien a présenté dimanche l’avancement de plans de construction totalisant 853 logements dans les colonies d’Eli et de Har Adar, en Cisjordanie occupée.

Un projet de 90 logements pour Har Adar

Le Conseil supérieur de planification de l’Administration civile, rattachée au ministère de la Défense israélien, va faire avancer un projet de construction de 90 logements dans la colonie de Har Adar, au nord-ouest de Jérusalem. Bezalel Smotrich, ministre des Finances qui supervise également les affaires civiles en Cisjordanie au sein du ministère de la Défense, qualifie cette étape de significative pour une communauté qui, selon ses mots, « attend depuis des années la promotion de nouvelles constructions ».

763 logements supplémentaires à Eli

La même annonce porte sur un second projet, bien plus vaste, de 763 logements dans la colonie d’Eli, dans la région de Binyamin en Samarie. Ce plan triplerait, selon Smotrich, la taille de la communauté. Le ministre précise que les nouveaux quartiers portent le nom de soldats de la localité tombés dans les guerres d’Israël, dont Roi Klein, Eliraz Peretz et Amishar Ben David, qu’il présente comme son cousin.

Une annonce à connotation politique

Smotrich a assorti cette annonce d’une charge contre l’opposition, à trois mois des élections législatives prévues le 27 octobre. Il affirme : « Alors qu’un gouvernement Eisenkot-Yair Golan détruirait et démantèlerait, nous continuerons à construire toujours plus. » Gadi Eisenkot, chef du parti Yashar, et Yair Golan, à la tête des Democrats, cherchent tous deux à évincer le Premier ministre Benjamin Netanyahu du pouvoir.

Une politique d’expansion continue

Le gouvernement Netanyahu a mené ces trois dernières années et demie une expansion sans précédent du contrôle israélien en Cisjordanie, avec l’approbation de dizaines de milliers de logements et de plusieurs dizaines de nouvelles communautés. En juin, le cabinet israélien avait approuvé un plan de 1,3 milliard de shekels (426 millions de dollars) destiné à établir et développer des dizaines de localités juives en Cisjordanie, incluant un financement pour des constructions rapides de bâtiments préfabriqués.