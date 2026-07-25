Incendie en Gironde : environ 3.500 évacués hébergés au centre d’accueil de Bordeaux

Environ 3.500 personnes évacuées en raison de l’incendie qui ravage la Gironde sont actuellement hébergées au centre d’accueil du Parc des expositions de Bordeaux.

Environ 3.500 personnes accueillies à Bordeaux

Environ 3.500 personnes évacuées sont actuellement hébergées au centre d’accueil ouvert par Bordeaux Métropole, dans le hall 3 du Parc des expositions de Bordeaux, en raison de l’incendie qui touche le département de la Gironde. Le site, qui peut accueillir jusqu’à 10.000 personnes, met à disposition des lits de camp, des espaces de repos, de l’eau, des boissons chaudes et des repas, grâce à la mobilisation de la réserve citoyenne métropolitaine, de la Croix-Rouge et des communes de la métropole.

Plus de 20.000 personnes évacuées au total

Déclaré à Saumos, l’incendie a pris une très grande intensité, notamment lors de son contact avec la zone périurbaine de Lège. L’ampleur du feu a conduit à l’évacuation préventive de plus de 20.000 personnes, résidents et vacanciers confondus. Le secteur de Claouey, à Lège-Cap-Ferret, concentre à lui seul près de 9.000 personnes déplacées, dans un contexte de haute saison touristique où une large part des évacués occupait des campings ou des locations saisonnières autour du bassin d’Arcachon.

Neuf centres d’accueil ouverts dans le département

Pour répondre à ces besoins, la préfecture a actualisé sa liste de structures d’accueil. Neuf centres sont désormais disponibles dans autant de communes : Lège-Cap-Ferret, Lacanau, Le Porge, Biganos, Marcheprime, Mios, Carcans, Audenge, Bordeaux, Andernos-les-Bains et Lanton. Le centre d’accueil de Lège-Cap-Ferret n’est toutefois désormais plus en mesure d’accueillir de nouvelles personnes ; celles qui souhaiteraient s’y rendre sont invitées à se diriger vers les autres centres.

500 pompiers mobilisés, appuyés par des moyens aériens

Environ 500 sapeurs-pompiers luttent contre le feu, appuyés par des moyens aériens comprenant des Canadair, des Dash et des Air Tractor. La préfète de la Gironde, Sophie Brocas, appelle la population à éviter tout déplacement dans le secteur sinistré afin de ne pas entraver les opérations de secours.

Une pollution de l’air ressentie jusqu’à Bordeaux

Les fumées de l’incendie sont également présentes à Bordeaux, où la qualité de l’air est fortement dégradée. Une vigilance particulière est recommandée aux personnes vulnérables, la pollution atmosphérique pouvant être à l’origine de symptômes respiratoires.

Un incendie qui succède à un épisode de canicule historique

Ce sinistre survient après plusieurs jours marqués par une canicule historique, avec des températures ayant dépassé les 43°C en Gironde. Un espace spécifique a par ailleurs été mis en place pour la prise en charge des animaux, tandis qu’un centre logistique coordonne l’arrivée des dons et des aides provenant des entreprises, des communes et des différents acteurs engagés.