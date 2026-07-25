Donald Trump affirme que Washington et Téhéran sont en pourparlers, jugeant l’Iran « de plus en plus sérieux », au lendemain d’une treizième nuit consécutive de frappes américaines.

Trump : les États-Unis et l’Iran sont en négociations

Un Iran jugé « de plus en plus sérieux »

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que Washington et Téhéran étaient en pourparlers et qu’il estimait que l’Iran se montrait « de plus en plus sérieux ». « Je pense qu’ils se montrent de plus en plus sérieux au fil des jours, peut-être pour une raison évidente, mais nous sommes actuellement en pourparlers avec eux », a-t-il dit à des journalistes à la Maison-Blanche. « Je pense qu’ils sont de loin les plus sérieux que nous ayons jamais vus. Mais cela ne veut pas dire que nous y arriverons », a ajouté M. Trump.

Aucune indication claire sur une possible escalade

Il n’a donné que peu de détails quant à savoir s’il ordonnerait une escalade majeure des attaques contre l’Iran, alors qu’il reste difficile de savoir si les négociations en coulisses pourraient relancer les efforts diplomatiques.

Une réunion préalable avec ses principaux conseillers

Il a tenu ces propos quelques heures après s’être entretenu avec ses principaux conseillers et responsables à la Maison-Blanche pour discuter des options concernant le conflit avec l’Iran, selon la chaîne CNN, qui cite une source proche du dossier.

Une treizième nuit consécutive de frappes

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les forces américaines ont mené leur treizième nuit consécutive de frappes contre des cibles militaires iraniennes.