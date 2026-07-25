Canicule en Algérie : jusqu’à 49°C dans plusieurs régions

La canicule qui frappe le sud de l’Europe s’est étendue à l’Algérie, où les températures ont atteint 49°C dans plusieurs régions, sur fond d’incendies meurtriers.

Des pointes à 49°C dans le Sud

La vague de chaleur s’est étendue du sud de l’Europe jusqu’en Algérie, où les températures ont grimpé jusqu’à 49 degrés Celsius dans plusieurs régions du pays. Les autorités ont conseillé aux citoyens d’éviter toute exposition inutile au soleil et de rester attentifs aux recommandations sanitaires officielles.

Des alertes maintenues dans une vingtaine de wilayas

L’Office national de la météorologie (ONM) a multiplié ces dernières semaines les bulletins météorologiques spéciaux, plaçant de nombreuses wilayas sous vigilance orange, voire rouge. Les wilayas d’Adrar, In Salah, Bordj Badji Mokhtar, Tindouf et Timimoune, dans le Sud du pays, ont enregistré des températures maximales atteignant ou dépassant les 49°C. Dans le Nord et sur les Hauts plateaux, des wilayas comme Mascara, Relizane, Chlef, Tizi Ouzou, M’sila ou encore Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf ont également été placées sous alerte, avec des températures maximales oscillant entre 40 et 47°C. La wilaya de Tiaret a enregistré un pic de 49,5°C, l’une des températures les plus élevées relevées dans le monde le 21 juillet.

Des incendies meurtriers alimentés par la chaleur

Cette canicule persistante a alimenté une multiplication des départs de feu à travers le pays. Plus de 19.000 agents de la Protection civile, appuyés par l’armée, ont été mobilisés pour combattre ces incendies, qui ont fait plusieurs morts depuis le début du mois de juillet.

Une vague de chaleur qui touche l’ensemble du Maghreb

La Tunisie voisine connaît une situation similaire, avec des températures oscillant également entre 46 et 49°C ces derniers jours, accompagnées de coupures d’électricité dans plusieurs gouvernorats. Cette canicule s’inscrit dans un épisode de chaleur exceptionnelle touchant l’ensemble du bassin méditerranéen, du sud de l’Europe jusqu’en Afrique du Nord.