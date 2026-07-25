L’ambassadeur d’Italie au Maroc rencontre la veuve d’Abderrahim Fakir

Sur instruction du ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani, l’ambassadeur d’Italie au Maroc a rencontré la veuve d’Abderrahim Fakir pour lui présenter les condoléances du gouvernement italien.

Une rencontre sur instruction de Rome

Conformément aux instructions du ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Antonio Tajani, l’ambassadeur d’Italie auprès du Royaume du Maroc, Pasquale Salzano, et le consul général d’Italie à Casablanca ont rencontré la veuve de M. Abdelrahim Faqir.

Des condoléances au nom du gouvernement italien

Au cours de cette rencontre, les deux parties, au nom du gouvernement italien, ont présenté leurs condoléances les plus sincères, exprimant la solidarité profonde des institutions italiennes avec la famille. L’ambassadeur et le consul général ont également réaffirmé la disponibilité totale de l’ambassade et du consulat général à offrir toute l’assistance possible à la famille dans les étapes à venir de cette douloureuse épreuve.

Un décès survenu le 19 juillet à Bologne

Abderrahim Fakir, un Marocain de 42 ans arrivé en Italie à l’âge de cinq ans, est mort le 19 juillet dernier après avoir été plaqué au sol par deux policiers lors de son arrestation dans le quartier du Pilastro, à Bologne. Des riverains avaient alerté la police en signalant un homme très agité dans une zone de parkings. À leur arrivée, les policiers avaient aspergé Abderrahim Fakir de spray au poivre, avant de le plaquer au sol et de l’immobiliser à l’aide de liens plastiques.

Une enquête ouverte par le parquet de Bologne

Une enquête a été ouverte par les autorités judiciaires italiennes afin d’établir les circonstances exactes de ce décès. Ses proches ont dénoncé une intervention jugée disproportionnée.

Une mobilisation constante des autorités marocaines

Depuis les premiers jours de l’affaire, l’ambassade du Maroc en Italie a indiqué suivre le dossier « avec la plus grande attention », des instructions ayant été données au consulat général territorialement compétent afin d’apporter à la famille tout le soutien moral et l’assistance consulaire nécessaires, en maintenant un contact permanent avec les autorités judiciaires italiennes chargées de l’enquête.