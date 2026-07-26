La Préfecture de police de Casablanca a mis en service samedi les véhicules de patrouille intelligents « Amane » et « Madar » de la DGSN, développés à 100% par des compétences marocaines.

Les véhicules de patrouille intelligents « Amane » et « Madar » de la DGSN déployés à Casablanca

Une entrée en service à la Préfecture de police de Casablanca

Les patrouilles intelligentes « Amane » et « Madar » sont entrées en service, samedi, au niveau de la Préfecture de police de Casablanca, dans le cadre de la stratégie de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) visant à moderniser ses moyens opérationnels et à renforcer l’efficacité des interventions sur le terrain.

Amane, un système de surveillance à 360 degrés

Selon la DGSN, la patrouille intelligente « Amane » constitue un modèle innovant développé entièrement grâce aux compétences techniques et d’ingénierie de la DGSN. Ce véhicule est équipé d’un système intégré de surveillance visuelle reposant sur des caméras offrant une couverture à 360 degrés, reliées en temps réel à des applications de lecture automatique des plaques d’immatriculation ainsi qu’à une technologie de reconnaissance faciale. Ce dispositif s’appuie sur des modèles avancés d’intelligence artificielle permettant d’effectuer des vérifications visuelles instantanées lors des patrouilles sur la voie publique.

Madar, une plateforme mobile capable de couvrir six voies

Madar, de son côté, est un véhicule transformé en plateforme mobile de surveillance intelligente avec des caméras intégrées de vision à 360 degrés, utilisant le même système d’intelligence artificielle qu’Amane. Son gyrophare, entièrement conçu et imprimé en 3D, intègre des caméras haute résolution capables de capturer des mouvements rapides sans déformation, avec une capacité de couverture simultanée allant jusqu’à six voies de circulation. Trois caméras sont intégrées sur chaque section du gyrophare, associées à une caméra 360 degrés centrale assurant une couverture sans angle mort.

Un accès direct à la base de données centrale

Les nouvelles patrouilles bénéficient d’une identité visuelle modernisée, d’un système de géolocalisation et d’un accès direct à la base de données centrale de la DGSN via un terminal embarqué. L’entrée en service de ces véhicules intervient après l’achèvement des phases de développement, d’expérimentation sur le terrain et de formation des équipes appelées à les exploiter.

Une avancée majeure selon la police de Casablanca

Le chef par intérim du Poste central de commandement et de coordination de la Préfecture de police de Casablanca, Abderrazak Safsafi, a indiqué que ces plateformes, conçues dans le cadre d’un projet 100% marocain, représentent une avancée majeure dans l’intégration de l’intelligence artificielle au sein des missions de sécurité. Il a expliqué que ces unités mobiles accompagnent les équipes déployées sur le terrain en assurant la collecte et l’analyse des données en temps réel ainsi qu’une réponse rapide aux différentes interventions, ajoutant que cette technologie contribue à renforcer la protection des personnes et des biens.

Un déploiement déjà amorcé à Rabat, prochainement à Tanger

Ces véhicules avaient déjà été déployés début juillet à Rabat, avant leur mise en service à Casablanca. Ils seront progressivement déployés à Tanger puis dans les principales villes du Royaume, dans le cadre d’une généralisation prévue à l’ensemble des préfectures de police du pays.