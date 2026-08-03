Sebta, l’épreuve des soixante-douze heures

La même semaine, dans le même détroit, deux jeunesses marocaines se sont croisées. L’une rentrait au pays par les ports de l’opération Marhaba, comme chaque été, chargée de valises, d’économies et de retrouvailles. L’autre se dirigeait vers les plages de Fnideq et de Belyounech, avec l’espoir de rejoindre Sebta à la nage.

Entre le jeudi 30 juillet et le dimanche 2 août, le mouvement a pris une ampleur exceptionnelle. Selon les données communiquées par le ministère marocain de l’Intérieur, près de 40 000 personnes ont été recensées à destination de Sebta et environ 1 135 à destination de Mellilia. Le chiffre marocain ne mesure pas les entrées effectives dans les deux villes : il comptabilise les flux identifiés en amont, depuis les points de départ et les zones placées sous surveillance.

Le bilan humain demeurait, lui aussi, en cours d’établissement. Dimanche soir, les autorités marocaines faisaient état de dix décès par noyade et d’une mort accidentelle après une chute dans une zone rocheuse près de Sebta. Elles poursuivaient avec leurs homologues espagnoles la vérification des informations relatives à d’autres victimes, afin d’en déterminer le nombre, l’identité et la nationalité.

Le reflux a été presque aussi rapide que la vague. La coopération entre Rabat et Madrid a permis le retour progressif des personnes concernées et le rétablissement de l’ordre. Trois jours ont suffi à contenir la crise sur le terrain. Ils n’ont pas suffi à en fixer le sens.

Car, au-delà des frontières franchies, des vies perdues et des responsabilités judiciaires à établir, c’est désormais l’interprétation de la séquence qui se dispute.

Ce que la rumeur a fait au droit

Tout commence par une décision que presque aucun de ceux qui se sont jetés à l’eau n’avait probablement pas lue.

Dans un arrêt rendu public le 8 juillet, le Tribunal suprême espagnol a confirmé que le mécanisme exceptionnel du « rejet à la frontière », souvent désigné comme un refoulement immédiat, ne pouvait être appliqué aux personnes interceptées en mer alors qu’elles tentaient de rejoindre Sebta ou Mellilia à la nage.

La juridiction n’a pourtant consacré ni un droit d’entrée, ni une régularisation automatique, ni une impossibilité de reconduire les personnes concernées. Elle a jugé que leur situation devait relever de la procédure ordinaire de retour, avec les garanties juridiques correspondantes.

De cette distinction technique, les réseaux sociaux et les intermédiaires ont tiré une promesse autrement plus simple : celui qui atteint Sebta par la mer ne pourrait plus être renvoyé.

C’est dans l’écart entre ces deux propositions — celle du droit et celle de la rumeur — que la crise s’est formée.

La déclaration faite le 2 août par le porte-parole du ministère marocain de l’Intérieur, Rachid El Khalfi, apporte ici une pièce centrale. Les événements, affirme-t-il, ne relèvent pas de facteurs seulement spontanés ou conjoncturels. Ils résultent de l’interaction entre l’instrumentalisation de l’espace numérique, la diffusion d’informations trompeuses, l’action des réseaux de traite d’êtres humains et l’interprétation erronée de données juridiques et administratives espagnoles.

La décision du Tribunal suprême n’a donc pas provoqué, à elle seule, le mouvement. Elle a fourni une matière complexe qu’un système de circulation numérique a transformée en signal de départ.

Encore fallait-il que la promesse soit crédible. La proximité de Sebta, la faible distance à parcourir à certains endroits et la profondeur limitée de certaines zones ont entretenu l’illusion d’un passage facile. Selon le ministère marocain de l’Intérieur, cette perception a conduit une partie des participants à sous-estimer les risques.

Avant d’être une crise migratoire, Sebta a ainsi été une crise de l’information. Une norme juridique a été extraite de son contexte, amputée de ses limites, puis reformulée comme une occasion immédiate. La rumeur n’a pas seulement décrit une brèche, elle l’a fabriquée dans les esprits avant que des milliers de personnes ne tentent de la matérialiser dans la mer.

Un procès sans pièces suffisantes

Une partie des commentaires européens a pourtant choisi un autre centre d’explication : l’instrumentalisation par Rabat de sa propre population afin d’exercer une pression sur Madrid.

Ces allégations reposent principalement sur un calendrier diplomatique. L’accusation met en relation le rapprochement entre l’Espagne et l’Algérie, les débats relatifs au Sahara et ce qui a été présenté comme une passivité inhabituelle des forces marocaines durant les premières heures. Le rapprochement est politiquement intelligible. Il ne constitue pas pour autant une preuve.

La crise de mai 2021 avait durablement installé l’idée que le contrôle migratoire pouvait devenir un instrument du rapport de force entre les deux pays. Cette mémoire explique la rapidité avec laquelle le même cadre d’interprétation a été réactivé. Mais un précédent ne dispense pas d’établir les faits du présent.

Or les éléments publiquement disponibles ne permettent pas, à ce stade, de démontrer l’existence d’une décision marocaine visant à ouvrir délibérément la frontière.

La déclaration du ministère de l’Intérieur décrit au contraire une détection des signaux, une mobilisation des services de sécurité et des autorités territoriales, un renforcement de la surveillance terrestre et maritime, puis une coopération avec l’Espagne pour organiser les retours. Des enquêtes judiciaires ont été ouvertes afin d’établir les responsabilités.

Cette version officielle ne suffit pas à épuiser la réalité. Elle devra être confrontée à la chronologie précise des premières heures, aux données espagnoles, aux témoignages et aux résultats des enquêtes. Mais elle interdit désormais de présenter l’accusation d’une opération d’État comme un fait établi.

L’état des sources ne prouve ni une instrumentalisation décidée au sommet ni une pure perte de contrôle. Entre les deux, l’hypothèse d’un dispositif débordé par un effet de masse numérique, puis progressivement repris en main, demeure la plus compatible avec les éléments disponibles.

Une bataille de récits ne se gagne cependant pas seulement par l’absence de preuve chez l’adversaire. Elle se gagne par la capacité à documenter rapidement sa propre version. Sur ce terrain, le décalage entre la vitesse de la rumeur et celle de la parole institutionnelle constitue déjà l’une des principales leçons de la crise.

Le centre de gravité a changé de rive

La question a rapidement cessé d’être seulement maroco-espagnole. Elle a rejoint le débat européen sur la protection des frontières extérieures, les procédures de retour, les politiques de régularisation et la libre circulation à l’intérieur de l’espace Schengen.

Madrid s’est retrouvée interrogée sur les conséquences européennes de ses propres décisions. La jurisprudence du Tribunal suprême, la régularisation engagée par le gouvernement espagnol et le régime juridique particulier de Sebta ont été amalgamés dans le débat public, alors qu’ils relèvent de mécanismes différents.

La séquence révèle surtout une contradiction européenne. Le Maroc est attendu comme partenaire essentiel du contrôle des routes migratoires, mais les décisions susceptibles de modifier les perceptions du passage sont prises au nord de la Méditerranée, sans que leurs effets extérieurs soient toujours anticipés.

Les données du ministère espagnol de l’Intérieur permettent de replacer l’événement dans son contexte. Entre le 1er janvier et le 30 juin 2026, les arrivées irrégulières en Espagne avaient diminué de 32,5 % par rapport à la même période de 2025, notamment sous l’effet du recul de la route des Canaries.

La crise de Sebta ne s’est donc pas produite dans un contexte d’effondrement général de la coopération migratoire. Elle a constitué une rupture brutale au sein d’une tendance jusque-là orientée à la baisse.

Rabat peut en tirer un argument : le Maroc n’est pas la périphérie passive d’une politique décidée ailleurs. Il assume une part importante du contrôle des routes vers l’Europe, tandis que les normes, les controverses et les signaux susceptibles d’alimenter les départs sont souvent produits sur l’autre rive.

Cette coopération ne peut toutefois se réduire à une délégation permanente de la surveillance. La responsabilité partagée invoquée par le ministère marocain de l’Intérieur suppose que l’Europe assume également les effets de ses décisions et contribue à traiter les facteurs économiques et sociaux qui rendent les rumeurs de passage crédibles.

L’échéance sans date

Les enquêtes devront désormais identifier l’origine des messages, le rôle des réseaux de traite et la chaîne de diffusion ayant transformé une interprétation fausse du droit en mouvement collectif. Les autorités marocaines et espagnoles devront également établir un bilan humain commun et préciser les circonstances des décès.

Le cas des mineurs imposera une vigilance particulière. Après la crise de 2021, la justice espagnole avait jugé illégales des reconduites collectives effectuées sans examen individuel. Une situation exceptionnelle ne suspend pas les garanties attachées à la protection de l’enfance.

Mais reste l’échéance qui n’a pas de calendrier.

Les jeunes qui ont pris la direction de Sebta ne constituaient pas un bloc homogène. Certains ont été entraînés par l’effet de groupe. D’autres ont cru à une occasion juridique exceptionnelle. D’autres encore ont répondu à une impatience sociale plus profonde. Beaucoup venaient néanmoins d’une région dont l’économie a été durablement affectée par la fermeture du commerce informel autour de Bab Sebta.

Ils ne fuyaient pas une persécution. Ils cherchaient un horizon.

Leur retour rapide, dès lors qu’il est apparu qu’aucune installation durable ne les attendait, montre la fragilité de la promesse qui les avait mis en mouvement. Mais le démenti de la rumeur ne supprime pas les raisons pour lesquelles elle a été crue.

Le Maroc a montré en trois jours qu’il pouvait contenir une crise, mobiliser ses services et coopérer avec l’Espagne pour ramener progressivement l’ordre. Il lui reste à comprendre pourquoi des dizaines de milliers de personnes ont pu considérer qu’une information non vérifiée valait davantage que les risques de la mer.

La réponse ne peut être seulement sécuritaire. Elle doit être judiciaire contre les trafiquants, numérique contre les manipulations, institutionnelle par une parole plus rapide et plus crédible, économique enfin dans les territoires où l’Europe demeure moins une destination qu’une représentation de l’avenir.

La frontière a été refermée. La question, que ces soixante-douze heures ont ouvert, demeure : comment empêcher qu’à la prochaine rumeur, une partie de la jeunesse ne voie de nouveau dans quelques dizaines de mètres de mer le seul passage possible vers son avenir ?