L’OPEP+ augmente légèrement ses quotas de production pour septembre

Les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP+) ont décidé d’augmenter légèrement leurs quotas de production de pétrole pour le mois de septembre lors d’une réunion en ligne tenue dimanche.

« Les sept pays participants ont décidé de mettre en œuvre un ajustement de la production de 188.000 barils par jour », soit un montant similaire aux mois précédents, indique un communiqué de l’OPEP+.

L’OPEP+ a terminé de résorber ses coupes volontaires. Le prochain défi consiste à gérer l’excédent qui pourrait apparaître à mesure que les flux d’exportation se normalisent, ont expliqué des experts.

D’après leur analyse, l’OPEP+, ayant achevé sa campagne de restauration de l’offre, n’a pas intérêt à précipiter de nouveaux changements. Le scénario de base prévoit une pause au quatrième trimestre, pendant que le groupe prépare les négociations sur les quotas de 2027.