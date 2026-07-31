Vozinha, révélation du Mondial 2026, en passe de rejoindre la RS Berkane

Le gardien cap-verdien Vozinha, révélation de la Coupe du monde 2026, serait sur le point de s’engager avec la RS Berkane après avoir renoncé, à la dernière minute, à finaliser son transfert au club chilien de Colo-Colo.

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Un transfert au Chili qui capote in extremis
Vozinha, le gardien de but cap-verdien devenu l’une des révélations de la Coupe du monde 2026, a créé la surprise en ne se présentant pas à l’embarquement de son vol prévu du Portugal vers le Chili, alors que son arrivée était attendue jeudi pour finaliser les derniers détails de son transfert à Colo-Colo. Selon le média chilien BioBio, ce contretemps ne serait pas d’ordre personnel.

Une offre tardive de la RS Berkane
Le principal élément à l’origine de ce retournement de situation serait une proposition financière de dernière minute émanant du club marocain de la RS Berkane. Selon plusieurs médias, l’entraîneur Bubista, qui a dirigé Vozinha en sélection du Cap-Vert lors de la Coupe du monde 2026, aurait personnellement contacté le gardien pour lui garantir une place de titulaire, un argument qui aurait pesé face à la concurrence interne prévue au poste sous la direction de Fernando Ortiz à Colo-Colo. Ni la RS Berkane ni le joueur n’ont toutefois confirmé officiellement cette opération à ce stade.

Un possible lien avec le dossier Bubista, toujours non confirmé
Ce rebondissement intervient dans un contexte où des rumeurs, non confirmées officiellement, évoquent un possible départ de Bubista lui-même vers la RS Berkane. Selon Radio Mars, des négociations entre le club et le technicien portugais étaient entrées, il y a plusieurs jours, dans une « phase décisive », portant sur un contrat de deux saisons. Bubista avait toutefois démenti ces informations peu après, affirmant vouloir poursuivre l’aventure à la tête de la sélection cap-verdienne, sans qu’aucune annonce officielle n’ait, depuis, tranché la question.

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