Fête du Trône: le Roi préside à Tétouan la cérémonie de prestation de serment des Officiers lauréats des grandes écoles et Instituts militaires et paramilitaires

le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, a présidé, vendredi après-midi à la Place du Mechouar du Palais Royal de Tétouan, à l’occasion de la célébration du 27e anniversaire de l’accession du souverain au Trône, la cérémonie de prestation de serment des Officiers lauréats des grandes Ecoles et Instituts militaires et paramilitaires, ainsi que des Officiers issus des rangs.

Le Roi a choisi de baptiser cette promotion du nom de « Laâyoune », du nom de la capitale des provinces du Sud.

Après avoir salué les Couleurs nationales au son de l’hymne national, le souverain a prononcé l’allocution suivante :.

« Louange à Dieu,

Prière et paix sur le prophète, sa famille et ses compagnons,

Officiers,

Il Nous plait de vous adresser Nos félicitations les plus chaleureuses à l’occasion de votre sortie des différentes écoles et des divers instituts militaires, sécuritaires et territoriaux.

Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd’hui pour la prestation de serment devant Notre Majesté, en Notre qualité de Chef Suprême et de Chef d’Etat-Major général des Forces Armées Royales.

Nous sommes particulièrement fier d’avoir mis à la disposition de Nos Forces militaires et sécuritaires, toutes composantes confondues, des moyens et des ressources de pointe, de leur avoir assuré une formation moderne et une mise à niveau régulière, et d’avoir continué à prendre soin des conditions sociales de leurs membres.

Nous avons choisi de donner à votre promotion le nom de « Laâyoune », la capitale des provinces sud du Royaume, que Nous nous sommes attachés à transformer en un pôle économique et de développement intégré.

Soyez donc, que Dieu vous garde, à la hauteur de ce nom qui symbolise les valeurs de sacrifice, de loyauté, de patriotisme sincère et d’attachement aux constantes sacrées de la Nation, fidèles en cela à votre devise éternelle : « Dieu, la Patrie, le Roi ».

Wassalamou alaikoum wa rahmatoullah wa barakatouh ».



Après la prestation de serment, le Roi, accompagné du Prince Héritier et du Prince Moulay Rachid, a salué les drapeaux des Forces Armées Royales, avant de passer en revue les différents détachements des Officiers lauréats.

La cérémonie de prestation de serment concerne, cette année, les lauréats des promotions de 2026 des Écoles d’Officiers d’active (l’Académie Royale Militaire, l’Ecole Royale de l’Air, l’Ecole Royale Navale et l’Ecole Royale du Service de Santé Militaire) et des Établissements paramilitaires (l’Institut Royal de l’Administration Territoriale, l’Institut Royal de Police, l’Ecole Nationale de la Protection Civile, l’Ecole Mohammadia des Ingénieurs, l’Ecole Nationale Forestière des Ingénieurs, l’Institut de Formation Douanière et l’Académie Internationale Mohammed VI de l’Aviation Civile). S’y ajoutent également les lauréats du Cycle spécial.

A cette occasion, le Roi a également remis les épaulettes à des Officiers, nouvellement promus, au titre de l’année 2026.

Ce geste royal traduit la haute sollicitude du Roi et l’attention particulière dont Sa Majesté le Roi ne cesse d’entourer la famille des Forces Armées Royales.

IL avait, auparavant, reçu, au Palais Royal de Tétouan, la Commission d’avancement.

Le Roi avait approuvé, lors de cette audience, le tableau d’avancement du personnel des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale, de la Garde Royale et des Forces Auxiliaires, et a donné ses hautes instructions pour que soient transmises ses félicitations aux nouveaux promus et les inciter à persévérer dans l’accomplissement de la noble mission assignée, fidèles à la Devise Sacrée : « Dieu- la Patrie- le Roi ».

La cérémonie de prestation de serment s’est déroulée en présence du Chef du gouvernement, des présidents des deux Chambres du Parlement, des Conseillers du Roi, des membres du gouvernement, des Officiers supérieurs de l’Etat-Major Général des FAR, des Attachés militaires étrangers accrédités à Rabat, ainsi que d’autres personnalités civiles et militaires.

Par ailleurs, sur Ordre du Roi Mohammed VI, le Prince Héritier Moulay El Hassan, Coordinateur des Bureaux et Services de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, a reçu au Cercle-Mess Officiers de la Garde Royale à Tétouan, un message de vœux, de fidélité et de loyalisme adressé au Souverain par la famille des FAR, à l’occasion du 27e anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Les Officiers, Officiers du Rang et Militaires du Rang des Forces Armées Royales renouvellent, à travers ce message de loyalisme, remis à SAR le Prince Héritier par le Général de Corps d’Armée, Mohamed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, leur fidélité et loyalisme à Sa Majesté le Roi et leur indéfectible attachement à leur Chef Suprême et au Glorieux Trône Alaouite.

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a, par la suite, reçu les majors de promotion lauréats des grandes écoles et instituts militaires et paramilitaires.

A cette occasion, Moulay El Hassan a présidé un déjeuner offert par Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces Armées Royales, en l’honneur des personnalités invitées à la cérémonie de prestation de serment de la promotion « Laâyoune ».