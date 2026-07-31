Pakistan : au moins 34 mineurs tués dans une explosion de méthane au Baloutchistan

Une explosion de méthane survenue jeudi dans une mine de charbon du Baloutchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, a fait au moins 34 morts, selon un bilan communiqué vendredi par les autorités locales.

Une explosion pendant un changement d’équipe

« Au moins 34 mineurs ont trouvé la mort suite à une explosion de méthane survenue dans une mine de charbon de la province du Baloutchistan, dans le sud-ouest du Pakistan », ont indiqué vendredi les autorités locales. L’explosion s’est produite jeudi dans le bassin houiller de Sorange, à une cinquantaine de kilomètres de Quetta, la capitale de la province, au moment d’un changement d’équipe. Selon la police, plus de 40 mineurs se trouvaient à l’intérieur de la mine au moment de l’explosion, et tous les travailleurs piégés sont originaires du district de Shangla, dans la province du Khyber Pakhtunkhwa, au nord-ouest du Pakistan.

Des secours dans des conditions extrêmement difficiles

Selon des médias internationaux, plus de 50 ouvriers travaillaient à environ 1 200 mètres sous terre lorsque l’explosion s’est produite, provoquant des effondrements structurels et un incendie qui ont piégé plusieurs d’entre eux sous des décombres en feu. L’Autorité provinciale de gestion des catastrophes indique que 22 travailleurs avaient pu être secourus vendredi matin, tandis que les recherches se poursuivaient pour retrouver les derniers mineurs encore portés disparus. Un employé de la mine a rapporté à l’AFP que d’autres mineurs, descendus après l’explosion pour porter secours à leurs collègues, avaient eux aussi trouvé la mort. Shoaib Nosherwani, ministre provincial chargé des Mines et des Minéraux, a déclaré que les équipes de secours poursuivaient leurs opérations dans des conditions extrêmement difficiles pour atteindre les travailleurs encore piégés, et a ajouté qu’une enquête avait été ouverte afin de déterminer la cause de l’accident.

Une région marquée par des accidents miniers récurrents

Le Baloutchistan, province la plus pauvre mais la plus riche en ressources minérales du Pakistan, connaît fréquemment ce type d’accidents, en raison d’un manque chronique de formation, d’équipements et de contrôles de sécurité. L’éducation, l’emploi et le développement économique y demeurent nettement en retard par rapport au reste du pays.