La Grèce lutte contre de nouveaux incendies près d’Athènes et en Crète

De nouveaux incendies se sont déclarés vendredi près d’Athènes et en Crète, où la Protection civile grecque a ordonné des évacuations, tandis que la situation continue de s’améliorer sur les foyers en France et en Espagne.

Une banlieue d’Athènes évacuée

De nouveaux incendies se sont déclarés vendredi dans une Grèce en état d’alerte en raison de vents violents, poussant les autorités à ordonner l’évacuation d’une partie d’une banlieue d’Athènes. La Protection civile a réclamé en fin d’après-midi l’évacuation préventive d’une partie de Chaïdari, une banlieue située à 11 kilomètres à l’ouest de la capitale grecque, où le feu s’est déclaré sur une montagne proche. « Des habitations se trouvent à proximité du foyer de l’incendie », a averti Vassilis Vathrakogiannis, porte-parole des sapeurs-pompiers, précisant que quatre bombardiers d’eau, cinq hélicoptères et plus d’une centaine de pompiers avaient été mobilisés. Le maire de Chaïdari, Michalis Selekos, a indiqué que les habitants avaient couru « un risque énorme » alors que l’incendie dévalait la montagne, avant d’être contenu dans un ravin, la plupart des habitants ayant pu regagner leur domicile.

La Crète toujours touchée, malgré une amélioration

Sur l’île touristique de Crète, où environ 8 000 personnes avaient dû être évacuées mercredi soir, la situation s’améliorait progressivement vendredi, selon les pompiers, même si les flammes continuaient d’y sévir. Quelque 4 500 hectares sont partis en fumée mercredi et jeudi sur l’île, selon l’Observatoire national d’Athènes, les vents violents, la géologie et le relief accidenté de la région compliquant considérablement les opérations. Sur les îles des Cyclades de Paros et Andros, ainsi qu’à Kalymnos dans le sud-est, la situation était en revanche en cours d’amélioration.

Une alerte maximale attendue samedi

La région d’Athènes, ainsi qu’une partie de l’île d’Eubée, ont été placées en état d’alerte maximum, de niveau 5 sur une échelle de 5, pour samedi, tandis que le risque restera très élevé, de niveau 4, sur une partie de la Crète et une majorité des îles de la mer Égée. Des vents forts pouvant atteindre localement 88 km/h et des températures jusqu’à 37°C sont attendus samedi, des conditions qui empêchent les avions bombardiers d’eau d’intervenir efficacement.

Une amélioration en France et en Espagne

Cette flambée d’incendies en Grèce intervient alors que la situation continue de s’améliorer sur les principaux foyers ayant touché la France et l’Espagne ces derniers jours. En Gironde, l’incendie qui a ravagé 42 000 hectares depuis le 22 juillet n’a pas progressé depuis plusieurs jours, permettant d’envisager un retour progressif à la normale pour les personnes évacuées. En Espagne, l’incendie touchant les provinces d’Ávila, de Madrid et de Tolède évoluait également de façon plus favorable, avec un allègement progressif des mesures d’évacuation.