Albares assure que « l’intégrité » de Schengen est « absolument garantie » malgré la crise à Sebta

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a assuré vendredi que l’intégrité de l’espace Schengen était « absolument garantie », la plupart des migrants entrés illégalement dans la ville occupée de Sebta ayant déjà été renvoyés vers le Maroc.

Albares défend l’intégrité de Schengen

L’intégrité de l’espace Schengen de libre circulation « est absolument garantie », la plupart des migrants entrés illégalement dans la ville occupée de Sebta étant retournés au Maroc, a affirmé vendredi le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares. « Il n’est pas possible de se déplacer depuis Sebta et Melilia jusque dans la péninsule [espagnole] sans s’identifier à un poste de contrôle de la police », a-t-il précisé sur X.

Un rythme de retour soutenu

Plus de 48 300 migrants sont retournés au Maroc depuis la ville occupée de Sebta, où environ 60 000 personnes ont afflué ces derniers jours, a annoncé vendredi soir le ministère espagnol de l’Intérieur. « Départs depuis Sebta vers le Maroc au 31 juillet, jusqu’à 18h00 : plus de 48 300 », a précisé le ministère dans un message transmis à l’AFP. Le bilan humain de cette crise s’élève à 34 morts au cours des traversées.

Des gestes de solidarité européens

Emmanuel Macron a exprimé vendredi la « solidarité » de la France avec l’Espagne. « Je redis notre solidarité à l’Espagne, son gouvernement et son peuple », a écrit le président français sur X, précisant avoir été en contact avec Pedro Sánchez et saluant la coopération en cours avec le Maroc. Il a par ailleurs demandé au ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, de renforcer les contrôles à la frontière avec l’Espagne « si nécessaire », avec le déploiement de quatre unités de forces mobiles ainsi que d’avions et de drones. Le Premier ministre portugais, Luis Montenegro, a de son côté annoncé vendredi soir vouloir renforcer les contrôles aux frontières terrestres et maritimes du sud du pays, jugeant qu' »il y a des raisons de renforcer la présence des forces de l’ordre » dans cette région.

Sánchez appelle à ne pas se diviser, Trump évoque une « invasion »

Pedro Sánchez a demandé vendredi aux dirigeants européens de « ne pas se diviser » face à cette crise, en réponse aux vives critiques exprimées par plusieurs pays, dont l’Italie. Le président américain Donald Trump a pour sa part comparé les images de migrants affluant vers Sebta à « une invasion d’un pays », avertissant que les États-Unis connaîtraient une situation similaire si les démocrates reprenaient le pouvoir. « Si nous ne sommes pas au pouvoir, notre pays sera envahi à des niveaux qui feront passer ce qui arrive en Espagne pour de la gnognotte », a-t-il déclaré lors d’un Conseil des ministres à Camp David.