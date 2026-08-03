Bataille de Oued Al Makhazine : une épopée historique contre les convoitises étrangères

Le Maroc célèbre mardi le 448e anniversaire de la grande bataille de Oued Al Makhazine, une épopée héroïque gravée dans l’histoire du Royaume, qui demeure un symbole de la défense de l’intégrité territoriale, de la préservation des valeurs de l’islam et de la lutte contre les convoitises étrangères.

Cette commémoration constitue une occasion de revisiter l’une des pages les plus glorieuses de l’histoire nationale, illustrant l’esprit de sacrifice, le patriotisme et la mobilisation du peuple marocain face aux convoitises étrangères, ainsi que son indéfectible attachement à l’unité et à l’indépendance du Royaume.

Le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération veille à commémorer chaque année cet anniversaire sur le site historique de la bataille, dans la commune de Souaken (province de Larache), afin de préserver la mémoire nationale et de transmettre aux jeunes générations les enseignements de cette épopée historique, porteuse des valeurs de courage, de dignité, de patriotisme et de fidélité aux constantes de la Nation.

Cette célébration, qui intervient quelques jours après la célébration de la glorieuse Fête du Trône, revêt une forte portée symbolique en ce qu’elle met en exergue les valeurs de citoyenneté, de patriotisme et de cohésion nationale, tout en invitant les jeunes générations à puiser dans le riche patrimoine historique et civilisationnel du Royaume les ressources et l’inspiration nécessaires pour relever les défis du présent et de l’avenir.

La bataille d’Oued Al-Makhazine a eu lieu sur les rives du fleuve Oued Al-Makhazine, dans une conjoncture régionale et internationale très sensible marquée par une concurrence acharnée entre les trois principaux empires méditerranéens de l’époque, à savoir le Portugal et l’Espagne d’une part, et les Ottomans de l’autre.

En effet, les Européens occupaient les ports de la façade atlantique surtout celui de Larache profitant de la situation prévalant en Afrique du Nord, particulièrement au Maroc.

Face à cette situation, le Sultan Abdelmalek Saadi fit preuve d’une remarquable vision stratégique. Tout en engageant des négociations avec le roi du Portugal, Don Sébastien, il mit à profit ce délai pour préparer les conditions d’une confrontation décisive, démontrant une parfaite maîtrise des enjeux politiques et militaires de son époque.

Face à ces convoitises étrangères, le Sultan, en bon politique et fin connaisseur de la conjoncture nationale et internationale de la seconde moitié du 16ème siècle, a pu préserver l’indépendance et la souveraineté marocaine contre le roi du Portugal qui s’est lancé dans une aventure non calculée visant à étendre son pouvoir sur une partie du territoire marocain.

Suite à l’embarquement des forces portugaises au départ de Lisbonne à destination des villes marocaines de Tanger et Assilah, le Sultan décida alors de conduire lui-même son armée à Ksar El Kébir. Il envoya une lettre de provocation à Don Sébastien pour le faire avancer jusqu’au Loukkous en vue de l’isoler de sa flotte maritime qui était son point fort. Don Sébastien tomba dans le piège et donna l’ordre de marcher sur Ksar El Kébir et de traverser Oued Al-Makhazine.

Après la destruction du pont d’Oued Al-Makhazine par les forces marocaines, la bataille s’est soldée par la mort de Don Sébastien et de son allié Mohamed El Moutaouakil.

Au cours de la bataille, le Sultan Abdelmalek Saadi, empoisonné par ses ennemis, décède et sa mort ne sera annoncée qu’une fois la victoire des Marocains proclamée.

La victoire du Maroc lors de cette mémorable bataille, connue également sous le nom de la bataille des Trois Rois, mit ainsi fin aux convoitises expansionnistes de l’armée portugaise qui représentait à l’époque une force coloniale et militaire à l’échelle mondiale. Elle avait également permis au Royaume de s’ériger en puissance et de renforcer sa position sur les plans africain et méditerranéen.

Près de quatre siècles et demi plus tard, la bataille de Oued Al-Makhazine demeure un repère majeur de la mémoire nationale et une source d’inspiration pour les générations successives, incarnant les valeurs de sacrifice, d’unité, de fidélité aux constantes nationales et d’attachement indéfectible au Trône Alaouite, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.